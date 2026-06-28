Mendy zostanie w Pogoni Szczecin? Taka czeka go przyszłość

Benjamin Mendy przedłuży swój kontrakt obowiązujący z Pogonią Szczecin o kolejny rok. Informacje w tej sprawie przekazał Daniel Trzepacz z serwisu "pogonsportnet.pl". O sprawie jako pierwszy kilka tygodni temu informował Piotr Koźmiński.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/Alamy Na zdjęciu: Benjamin Mendy

Mendy zostanie w Pogoni Szczecin na kolejny rok

Pogoń Szczecin ma za sobą bardzo trudny sezon. Przez dłuższy czas wydawało się, że Portowcy będą walczyć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, ale dzięki nieco lepszej końcówce, udało się im spokojnie pozostać w lidze. To jednak było zbyt mało, aby swoją posadę utrzymał Thomas Thomasberg, który został zwolniony tuż przed startem przygotowań. Jego następcą został Oscar Garcia.

Hiszpański szkoleniowiec, jak się okazuje, będzie mógł skorzystać w nowym sezonie z usług jednego z najbardziej doświadczonych zawodników w obecnej kadrze. Według informacji przekazanych przez Daniela Trzepacza z serwisu „pogonsportnet.pl”, Benjamin Mendy przedłuży swój kontrakt obowiązujący z Pogonią Szczecin o kolejny rok. To potwierdzenie informacji, które jeszcze kilkanaście dni temu na naszych łamach przedstawiał Piotr Koźmiński. Zdaniem Trzepacza, informacje w tej sprawie wkrótce pojawi się oficjalnie.

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Benjamin Mendy w minionym sezonie rozegrał w sumie 12 spotkań dla Pogoni Szczecin, z czego jedno w rezerwach. 31-letni Francuz, który na swoim koncie ma m.in. mistrzostwo Francji oraz cztery mistrzostwa Anglii, wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 400 tysięcy euro.

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