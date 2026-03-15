Media: Jóźwiak znów nie zagrał. Wiadomo, co się z nim dzieje

Kamil Jóźwiak ponownie znalazł się poza kadrą Jagiellonii Białystok. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl ujawnia, że chodzi o problemy zdrowotne. Skrzydłowy przeszedł już zabieg.

Jóźwiak poza grą. Ma problemy zdrowotne

Jagiellonia Białystok zanotowała kolejny słaby mecz, tym razem zakończony porażką z Piastem Gliwice. Jej sytuacja wciąż jest niezła, bowiem do liderującego Zagłębia Lubin traci trzy punkty. Nie zmienia to faktu, że drużyna znajduje się w kryzysie i musi się poprawić, jeśli chce walczyć w tym sezonie o mistrzostwo Polski.

Komfortu wyboru nie ma Adrian Siemieniec, który w meczu z Piastem musiał wystawić na skrzydle Bartłomieja Wdowika. Obsada boków pomocy faktycznie jest dla niego problemem – niewielu ofensywnych zawodników prezentuje odpowiednią formę, co wymusza na nim nadmierne kombinowanie. Po raz kolejny w kadrze meczowej nie znalazł się Kamil Jóźwiak. Szkoleniowiec Jagiellonii wypowiedział się na jego temat dość tajemniczo, co tylko wzburzyło medialne dyskusje. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl ujawnia, że skrzydłowy ma problemy zdrowotne.

W miniony piątek Jóźwiak miał przejść zabieg przepukliny pachwinowej. Z tego powodu pauzował w ostatnich meczach, a jego dostępność będzie oceniona dopiero, gdy klub otrzyma wyniki badań. Niewykluczone, że jeszcze przez jakiś czas Jagiellonia będzie musiała sobie radzić bez niego.

Jóźwiak wiele obiecywał sobie po powrocie do Ekstraklasy, ale ten sezon nie należy do udanych. Dla Jagiellonii rozegrał 15 meczów, nie notując w tym czasie ani jednego gola lub asysty.