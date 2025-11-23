Mecz Jagiellonia – GKS Katowice przełożony! Wiadomo, kiedy mają zagrać

Jagiellonia Białystok - GKS Katowice to mecz 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Do starcia miało dojść w niedzielę (23 listopada), ale ze względu na warunki pogodowe podjęto decyzję o przełożeniu spotkania. Kuba Seweryn podał możliwy termin rozegrania meczu.

PressFocus Na zdjęciu: Kibice Jagiellonii Białystok

Jagiellonia i GKS Katowice zagrają dopiero w rundzie wiosennej

Jagiellonia Białystok i GKS Katowice mieli stanąć w niedzielę (23 listopada) do rywalizacji w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowane było na godzinę 12:15. Niestety w rozegraniu meczu przeszkodziły warunki pogodowe. Intensywne opady śniegu sprawiły, że murawa nie nadawała się do gry. Sędzia podjął więc decyzję o odwołaniu spotkania Jagiellonii i GKS-u.

Przełożenie spotkania potwierdziła również Ekstraklasa, publikując w tej sprawie komunikat. O tym, kiedy Jagiellonia i GKS mogą rozegrać zaległe spotkanie, poinformował Kuba Seweryn. Zdaniem dziennikarza do meczu na pewno nie dojdzie w 2025 roku.

Z jego informacji wynika, że Jagiellonia zmierzy się z GKS-em Katowice dopiero w rundzie wiosennej. Takie potwierdzenie miał uzyskać od władz PKO BP Ekstraklasy. Powodem takiego rozwiązania ma być fakt, że w rundzie jesiennej ciężko byłoby znaleźć nowy termin.

Należy zauważyć, że w najbliższych tygodniach Duma Podlasia ma mocno napięty terminarz. Podopieczni Adriana Siemieńca będą grać niemal co trzy dni aż do połowy grudnia. W najbliższym czasie czeka ich rywalizacja z KuPS w Lidze Konferencji, Zagłębiem Lubin w lidze i GKS-em Katowice w ramach Pucharu Polski. Natomiast drużyna z Górnego Śląska przed pucharowym starciem z Jagą zmierzy się w rozgrywkach ligowych z Pogonią Szczecin.