Jagiellonia – GKS Katowice w innym terminie. Mecz został odwołany

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Jagiellonii Białystok

Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na grę

Jagiellonia Białystok miała w niedzielę szansę, aby zrównać się punktami z liderującym w tabeli Górnikiem Zabrze. Tego dnia szykowała się do domowego spotkania z GKS-em Katowice. Ostatecznie mecz nie dojdzie do skutku, a przyczyną są niekorzystne warunki atmosferyczne. Murawę zasypał śnieg, który uniemożliwił obu drużynom grę.

„Mecz Jagiellonia Białystok – GKS Katowice decyzją sędziego spotkania został odwołany z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. O nowym terminie poinformujemy po jego ustaleniu w porozumieniu ze wszystkimi stronami.” – tak brzmi oficjalny komunikat, który pojawił się na profilu Ekstraklasy.

⚠ Mecz Jagiellonia Białystok – GKS Katowice decyzją sędziego spotkania został odwołany z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. O nowym terminie poinformujemy po jego ustaleniu w porozumieniu ze wszystkimi stronami. #JAGGKS pic.twitter.com/KihuYKspZC — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) November 23, 2025

Decyzję o odwołaniu meczu podjął sędzia, który miał je prowadzić. Argumentował to obfitymi opadami śniegu, na których zaprzestanie się nie zanosiło. Władze Ekstraklasy podejmą się rozmów z klubami w celu ustalenia nowego terminu tego spotkania. Jagiellonia Białystok może wnioskować o rozegranie go dopiero w 2026 roku, gdyż ma napięty terminarz przed przerwą zimową.

– Jeśli popatrzymy za moje plecy i spojrzymy na murawę, to ona nie nadaje się do gry w piłkę nożną. Obfite opady i nie zanosi się na to, by przestało padać. Warunki zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu piłkarzy. Obie ekipy muszą mieć dobre warunki do gry i taka była decyzja – wytłumaczył arbiter Wojciech Myć przed kamerami CANAL+ Sport.