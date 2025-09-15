Były piłkarz Wisły Kraków i Górnika Zabrze zakończył karierę. Zaliczył przygodę w reprezentacji

Mateusz Zachara zdecydował się zakończyć piłkarską karierę. Były zawodnik Wisły Kraków oraz Górnika Zabrze przekazał swoją decyzję w wywiadzie z serwisem roosvelta81.pl.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Zachara

Oficjalnie: Mateusz Zachara zakończył karierę

Mateusz Zachara swego czasu był jednym z najlepszych napastników w PKO Ekstraklasie. Dobra dyspozycja wychowanka Rakowa Częstochowa nie umknęła uwadze Adamowi Nawałce w 2014 roku. Ówczesny selekcjoner reprezentacji Polski powoływał piłkarza do kadry, w której finalnie zaliczył dwa występy. Były piłkarz Górnika Zabrze oraz Wisły Kraków zagrał w meczach towarzyskich z Norwegią i Mołdawią.

Ostatnio na łamach roosvelta81.pl ukazał się wywiad z Mateuszem Zacharą przed meczem Rakowa Częstochowa z Górnikiem Zabrze. 35-latek w rozmowie z dziennikarzem przekazał swoją decyzję o zakończeniu piłkarskiej kariery. Dwukrotny reprezentant kraju niedawno ukończył kurs trenerski.

– Tak, to już koniec. Bardzo długo dojrzewała we mnie ta decyzja. Jeżeli całe życie grasz w piłkę, bardzo trudno jest z dnia na dzień po prostu przestać. Zawsze będzie brakować tej przedmeczowej adrenaliny czy klimatu szatni, niezależnie od poziomu, na jakim się znajdujesz. Ale tak, to już koniec i teraz skupiam się na innych rzeczach – powiedział Mateusz Zachara.

– Niedawno ukończyłem kurs trenerski UEFA B+A, który kończył również Szymon Matuszek, którego pozdrawiam. Rozpocząłem pracę z młodzieżą w Akademii LOT Konopiska, gdzie prowadzę dwie grupy – roczniki 2014 oraz 2019. – Stworzyliśmy także platformę internetową, coś na wzór OLX czy Vinted, ale dedykowaną wyłącznie obuwiu piłkarskiemu. Można tam kupić, sprzedać lub wymienić się korkami – zdradził 35-latek.

Mateusz Zachara na boiskach PKO Ekstraklasy rozegrał łącznie 90 spotkań. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 24 trafienia oraz 11 asyst.