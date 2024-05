W sobotę rozstrzygnie się batalia o mistrzostwo Polski. Faworytem jest Jagiellonia Białystok, która ma wszystko we własnych rękach. Jacek Magiera reaguje na spekulacje o nieuczciwej rywalizacji w ostatniej ligowej kolejce.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk czy Jagiellonia? Kto mistrzem Polski?

To ostatni epizod sensacyjnej walki o mistrzostwo Polski. Przed sezonem raczej nikt nie był w stanie przewidzieć, że to właśnie Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław będą rywalizować o tytuł. Przed sobotnią kolejką Ekstraklasy wyraźnym faworytem jest ekipa Adriana Siemieńca, która nie musi spoglądać na wyniki innych meczów. Jeśli pokona Wartę Poznań, zdobędzie mistrzostwo niezależnie od tego, co stanie się na pozostałych stadionach Ekstraklasy.

Śląsk Wrocław musi z kolei liczyć na potknięcie lidera tabeli. Obie drużyny mają taki sam dorobek punktowy, więc konieczne jest zdobycie większej liczby oczek. Zadanie nie będzie łatwe, bowiem zespół Jacka Magiery zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Piłkarze Medalików z pewnością będą zmotywowani, tak aby pokazać się powracającemu do klubu Markowi Papszunowi.

Nie brakuje spekulacji, że Warta Poznań da wygrać Jagiellonii Białystok z uwagi na dobre relacje między trenerami Adrianem Siemieńcem a Dawidem Szulczkiem. Zapytany o to Jacek Magiera nie wierzy, aby rywalizacja miała być nieuczciwa.

– Nie wierzę w odpuszczenie meczu. Jest wielu trenerów, z którymi jestem w dobrych relacjach. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś się komuś podkłada. Ostatnia kolejka będzie interesująca. Korona musi wygrać, aby się utrzymać. Ten mecz jest niezwykle istotny dla Warty. Wiemy, co oznacza spadek. Nie sądzę, aby ktokolwiek miał się układać. Każde miejsce wyżej to dodatkowe pieniądze dla klubów i wpływ na to, jak klub może funkcjonować – mówi Magiera.

Wszystkie mecze 34. kolejki Ekstraklasy rozpoczną się w sobotę o godzinie 17:30.