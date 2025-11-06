Legia wybrała nowego trenera?! Dostał oficjalną ofertę

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Nenad Bjelica dostał ofertę od Legii Warszawa

Legia Warszawa szuka nowego trenera, ponieważ nie tak dawno Edward Iordanescu zakończył pracę w klubie. Rumuński szkoleniowiec wielokrotnie miał naciskać na rozstanie. Stołeczny klub po odpadnięciu z STS Pucharu Polski zdecydował, że najlepiej będzie się rozstać. Aktualnie za wyniki pierwszego zespołu odpowiada Inaki Astiz, ale w międzyczasie trwają poszukiwania nowego trenera.

W mediach przewija się dużo potencjalnych kandydatów. Goal.pl informował, że Legii zaproponowany został m.in. Davide Ballardini. W tym gronie znalazł się również znany hiszpański trener Paco Jemez. Wymieniano także Jacka Magierę czy Ruiego Vitorię.

Ciekawe informacje dotarły do Polski prosto z Włoch. Jak podaje Lorenzo Lepore faworytem do objęcia sterów w drużynie Wojskowych jest Nenad Bjelica. Co więcej, Chorwat miał otrzymać oficjalną ofertę. Szczegóły propozycji nie są jednak znane.

Warto dodać, że Bjelica już po raz drugi jest łączony z Legią Warszawa. Wcześniej był wymieniany wśród potencjalnych następców Goncalo Feio. Co ciekawe jeszcze do niedawna 54-latek był na liście życzeń Fiorentiny, lecz Viola postawiła na Paolo Vanoliego.

Bjelica to postać bardzo dobrze znana w Ekstraklasie. W latach 2016-2018 był trenerem Lecha Poznań. W swoim CV ma również pracę w takich klubach jak Dinamo Zagrzeb, Austria Wiedeń, Union Berlin, Spezia, Trabzonspor czy Osijek.