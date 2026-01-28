Legia Warszawa wykonała ważny krok przed startem rundy rewanżowej

Legia Warszawa przed rozpoczęciem rundy wiosennej przeprowadza wymianę murawy na stadionie przy Łazienkowskiej. Klub przekonuje, że mimo trudnych warunków pogodowych prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i boisko będzie gotowe na pierwszy mecz.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia Warszawa wymienia murawę na stadionie

Legia Warszawa zdecydowała się na wymianę murawy tuż przed wznowieniem rozgrywek ligowych. Po intensywnej rundzie jesiennej nawierzchnia spełniała jeszcze wymagania do gry, lecz jej wierzchnia warstwa była już wyraźnie zużyta. Klub uznał, że zimowa przerwa to odpowiedni moment, by zadbać o komfort i bezpieczeństwo piłkarzy, o czym poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Decyzja nie była przypadkowa, bo czekano na sprzyjające prognozy pogodowe, które umożliwią sprawne przeprowadzenie prac. Gdy pojawił się odpowiedni moment, natychmiast wdrożono wcześniej przygotowany plan. Dzięki temu prace idą zgodnie z planem. Nowa nawierzchnia została sprowadzona z Holandii.

Obecnie trwa układanie oraz odpowiednie przygotowanie boiska. Wszystko wskazuje na to, że murawa będzie w pełni gotowa na niedzielne spotkanie z Koroną Kielce. Klub podkreśla, że celem jest stworzenie możliwie najlepszych warunków do gry już od pierwszego meczu rundy rewanżowej.

Legia chce uniknąć problemów znanych z poprzednich sezonów. Dobra nawierzchnia ma pomóc zespołowi wejść w wiosnę bez dodatkowych przeszkód i pozwolić skupić się wyłącznie na walce o ligowe punkty. A te są Wojskowym bardzo potrzebne. Przypomnijmy, że stołeczny klub obecnie zajmuje miejsce w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy.

