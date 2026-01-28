Juventus planuje letnie wzmocnienia. Dwóch piłkarzy na radarze

Juventus już teraz pracuje nad kadrą na kolejny sezon. Klub z Turynu obserwuje rynek pod kątem piłkarzy z wygasającymi kontraktami, a na liście znalazło się dwóch ciekawych zawodników, donosi Calciomercato.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Schlager i Senesi na celowniku Juventusu

Juventus równolegle z poszukiwaniami napastnika w zimowym oknie zaczyna budować fundamenty pod letnie mercato. Władze klubu analizują sytuację piłkarzy, których umowy wygasają 30 czerwca 2026 roku. Taki scenariusz daje możliwość przeprowadzenia transferów bez kwoty odstępnego.

Na liście obserwowanych nazwisk znajdują się Marcos Senesi oraz Xaver Schlager. Obaj są zawodnikami dojrzałymi, ogranymi na wysokim poziomie i pasującymi profilem do potrzeb zespołu prowadzonego przez Luciano Spallettiego.

Marcos Senesi od lata 2022 roku występuje w Bournemouth. Do Anglii trafił z Feyenoordu za 15 milionów euro i szybko stał się ważnym punktem defensywy. Do tej pory rozegrał 113 spotkań, zdobył sześć bramek i zanotował dziewięć asyst. Jego atutem jest także włoski paszport, co ułatwia kwestie formalne.

Drugim kandydatem jest Xaver Schlager, który również zmienił klub w 2022 roku. Wówczas RB Lipsk zapłacił Wolfsburgowi 12 milionów euro. Schlager rozegrał już 95 meczów w barwach niemieckiego zespołu, strzelił cztery gole i dołożył dziewięć asyst. To zawodnik znany z intensywności i solidnej gry w środku pola.

Juventus nie prowadzi jeszcze zaawansowanych rozmów, ale zbiera informacje i monitoruje rozwój sytuacji kontraktowych obu piłkarzy. W Turynie chcą być gotowi na letnie okno i nie przegapić okazji rynkowych. Senesi i Schlager wpisują się w strategię wzmocnień opartą na doświadczeniu, stabilności i rozsądnych kosztach.

Zobacz również: Yildiz zdecydował w sprawie przyszłości. Porozumienie o krok