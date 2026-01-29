Legia Warszawa straciła gwiazdę na wiele miesięcy. Wielki dramat zawodnika

Legia Warszawa poinformowała o kontuzji Rubena Vinagre. Portugalski obrońca został poddany operacji mięśnia przywodziciela. 26-latek ma wrócić do treningów w maju.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Poważna kontuzja Rubena Vinagre

Legia Warszawa pod koniec grudnia zatrudniła Marka Papszuna, który ma wyprowadzić drużynę z poważnego kryzysu. Wojskowi rozpoczęli sezon pod wodzą Edwarda Iordanescu, a następnie tymczasowym trenerem został Inaki Astiz. Obecnie Legia zajmuje odległe 17. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, jednak do ligowego podium traci zaledwie 10 punktów.

Podczas przygotowań do rundy rewanżowej drużyna doznała jednak kolejnego problemu. W trakcie sparingu z Puskas Akademia Portugalski obrońca Ruben Vinagre opuścił boisko w 32. minucie. Po dokładnych badaniach klub ogłosił, że 26-letni lewy defensor został poddany operacji mięśnia przywodziciela.

Przewidywany termin powrotu Vinagre do treningów to początek maja, co oznacza, że piłkarz opuści znaczną część sezonu. W lutym ubiegłego roku Legia wykupiła Portugalczyka ze Sportingu Lizbona za 2,3 mln euro. W obecnym sezonie były młodzieżowy reprezentant Portugalii rozegrał 24 mecze, notując dwie asysty. Jego kontrakt z klubem przy Łazienkowskiej obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Wszystko wskazuje na to, że w pierwszym wiosennym meczu Papszun rozpocznie z Arkadiuszem Recą lub Patrykiem Kunem. Już w niedzielę, 1 lutego, Legia podejmie Koronę Kielce w ramach 19. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30.