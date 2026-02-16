Legia Warszawa spadnie z Ekstraklasy? Kucharski wydał werdykt

Legia Warszawa w dalszym ciągu znajduje się w strefie spadkowej. Cezary Kucharski w wywiadzie dla "Przegląd Sportowy Onet" ocenił jej sytuację. Jest pewny utrzymania w Ekstraklasie.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Cezary Kucharski

Legia utrzyma się w elicie. Kucharski nie ma wątpliwości

Legia Warszawa notuje fatalny sezon. Jesienią zawodziła na wszystkich frontach – szybko wypisała się z walki o Puchar Polski, a także zakończyła udział w Lidze Konferencji na fazie ligowej. Kibice oczekiwali, że po latach wreszcie zdobędzie mistrzostwo Polski, ale to na pewno się nie uda. Zamiast tego, jest uwikłana w grze o utrzymanie w Ekstraklasie.

Wiosna pod wodzą Marka Papszuna też nie zaczęła się pozytywnie. Legia nie wygrała ani jednego z trzech rozegranych meczów – przegrała z Koroną Kielce, a następnie podzieliła się punktami z Arką Gdynia oraz GKS-em Katowice. Wciąż znajduje się w strefie spadkowej, więc jest realnie zagrożona występami w pierwszej lidze.

Atmosfera wokół Legii jest bardzo napięta. Kibice domagają się poprawy wyników, a piłkarze źle odbierają ich ataki. Jednocześnie nic nie wskazuje na to, aby drużyna miała zacząć seryjnie wygrywać. Cezary Kucharski uważa natomiast, że trudna sytuacja pomoże w zażegnaniu kryzysu. Nie wierzy w spadek Legii z Ekstraklasy.

– Szefostwo Legii wstrzymało rozmowy z zawodnikami na temat przedłużenia kontraktów? Taka decyzja jest w pełni zrozumiała. Istnieje zagrożenie degradacji z Ekstraklasy i oczywiste jest, że nikt nie przedłuży umów z zawodnikami, którzy nie udźwignęli gry w Legii. To jasny sygnał wysłany w kierunku piłkarzy, by wzięli się do roboty, skoro już mają trenera. A to, że przez kilka miesięcy go nie mieli, to błąd właściciela. To jednak historia. Dziś Legię trenuje osoba, która ma charyzmę, doświadczenie, pozycję. Marek Papszun ma wszystko, co powinien mieć dobry szkoleniowiec. Myślę, że Legia z tego wyjdzie. Jest w kryzysie, ale nie aż takim, żeby zakończył się spadkiem.

– Legia nie spadnie. Przegrany mecz z Koroną w pierwszej kolejce, groźby kiboli w Gdyni adresowane do piłkarzy, miejsce w tabeli. Według mnie zespół na to zareaguje pozytywnie. To nie jest drużyna na mistrza Polski, ale nie jest też aż tak słaba, by spaść z ligi. Legia będzie grała lepiej, kiedy poprawi się stan boisk – ocenił Kucharski w wywiadzie dla „Przegląd Sportowy Onet”.