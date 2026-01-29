Legia Warszawa może zatrzymać Kacpra Tobiasza. Sam Michał Żewłakow chce, żeby golkiper został w stołecznym zespole - powiedział Sebastian Staszewski w programie Okno Transferowe na kanale Meczyki.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Kacper Tobiasz zostanie w Legii Warszawa?

Legia Warszawa ma za sobą fatalną jesień. Stołeczna drużyna zeszła na przerwę zimową na miejscu spadkowym. Ambicje zespołu są zdecydowanie większe, przez co władze klubu postanowiły zatrudnić Marka Papszuna na stanowisku trenera. Teraz przed Wojskowymi otwiera się nowy rozdział, który pierwszy akt będzie miał już w najbliższą niedzielę. Tego dnia zmierzą się w lidze z Koroną Kielce.

Tymczasem z obozu Legii Warszawa napływają do nas bardzo ciekawe informacje. Sebastian Staszewski w programie Okno Transferowe na kanale Meczyki zdradził, że stołeczny klub wciąż walczy o zatrzymanie Kacpra Tobiasza. Między stronami rozpoczęły się już bardziej zaawansowane negocjacje. Warto zaznaczyć, że umowa bramkarza wygasa wraz z końcem sezonu.

Zwolennikiem pozostania Kacpra Tobiasza na Łazienkowskiej jest sam Michał Żewłakow. Dyrektor sportowy Legii Warszawa chce, aby golkiper na dłużej zakotwiczył w Legii Warszawa. Sytuacja golkipera nabiera zatem odpowiedniego tempa. Czas pokaże, czy strony finalnie dojdą do porozumienia i zawodnik zostanie w stolicy.

Kacper Tobiasz w obecnym sezonie rozegrał aż 32 spotkania między słupkami Legii Warszawa. 23-latek zdołał siedmiokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola. W tym ciężkiej dla Wojskowych kampanii, golkiper jest jedną z najjaśniejszych postaci.