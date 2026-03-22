Legia wydostała się ze strefy spadkowej! Podział punktów w starciu z Rakowem [WIDEO]

Legia Warszawa i Raków Częstochowa mierzyli się ze sobą w niedzielnym hicie PKO Ekstraklasy. Rywalizacja zakończyła się podziałem punktów (1:1).

PressFocus Na zdjęciu: Jonatan Brunes oraz Rafał Augustyniak

Niedzielne zmagania w ramach 26. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamykał hitowy mecz przy ulicy Łazienkowskiej. A w nim Legia Warszawa przed własną publicznością zmierzyła się z Rakowem Częstochowa. Mecz był wyjątkową chwilą dla Marka Papszuna. Trener spędził lata pod Jasną Górą, ale zimą przeprowadził się do stolicy, aby uratować sytuację. Stołeczna drużyna wciąż musi walczyć o utrzymanie w elicie.

Rywalizacja w stolicy wyśmeinicie rozpoczęła się dla przyjezdnych. Raków Częstochowa już w 6. minucie wyszedł na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Lamine Diaby-Fadiga, któremu astystował… Jean-Pierre Nsame. Napastnik Legii Warszawa wystawił piłkę Francuzowi niemal na pustą bramkę.

Stracony gol mocno podziałał na Wojskowych, którzy od razu zabrali się za odrabianie strat. Podopieczni Marka Papszuna zaczęli przeważać, ale goście potrafili też odgryźć się piłkarzom Legii. W pierwszej połowie wynik nie uległ już zmianie, więc to Medaliki schodziły na przerwę w lepszych nastrojach.

W drugiej połowie oglądaliśmy niezwykle wyrównane starcie. Obie drużyny miały swoje sytuacje bramkowe, ale w kluczowych momentach brakowało skuteczności. Aż do 70. minuty, kiedy arbiter podyktował gospodarzom rzut karny. Do piłki podszedł Jean-Pierre Nsame, który pokonał golkipera i tym samym odpłacił się za błąd w pierwszej odsłonie.

Wynik był już sprawą otwartą do samego końca. Finalnie żadnej drużynie nie udało się wcisnąć gola, który dałby trzy oczka. Rywalizacja zakończyła się zatem podziałem punktów.

Legia Warszawa w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Raków Częstochowa natomiast ugości przed własną publicznością zespół Widzewa Łódź.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa 1:1

Nsame (71′) – Diaby-Fadiga (6′)