Legia Warszawa lepsza od Radomiaka Radom
W niedzielnej popołudnie swoje spotkanie w rozgrywkach PKO Ekstraklasy rozgrywała Legia Warszawa. Tego dnia podopieczni Edwarda Iordenaescu przed własną publicznością podejmowali Radomiaka Radom. Gospodarze liczyli na poprawę sytuacji, ponieważ tuż przed przerwą reprezentacyjną przegrali z Cracovią (1:2). Drużyna Joao Henrique w ostatnim meczu również musieli uznać wyższość rywala, przegrywając z GKS-em Katowice (2:3).
Legia Warszawa od pierwszych minut chciała zaznaczyć swoją przewagę, ale Radomiak Radom udanie kontrował gospodarzy. Na boisku niespecjalnie dużo się działo, ale to Wojskowi schodzili na przerwę w lepszych nastrojach. W 41. minucie do siatki trafił Jurgen Elitim, który popisał się świetną indywidualną akcją. Było to jedyne trafienie w pierwszych 45. minutach.
Druga odsłona już niemal w całości układała się po myśli Legii Warszawa. Na kolejne gole jednak musieliśmy poczekać do 69. minuty. Na listę strzelców wówczas wpisał się Damian Szymański, dla którego było to premierowe trafienie po powrocie do kraju.
Chwilę później wojskowi cieszyli się z kolejnego trafienia. Tym razem do siatki trafił Mileta Rajović. Napastnik wykorzystał fatalny błąd golkipera rywali.
Rywalizacja nie zakończyła się na wyniku 3:0. Legia Warszawa poszła za ciosem i w 79. minucie cieszyła się z kolejnego gola. Tym razem strzelcem gola okazał się Paweł Wszołek, który pokonał Filip Majchrowicza z 11. metrów. Wojskowi po zdobytej bramce reprezentanta Polski ewidentnie spuścili z tonu. I w samej końcówce Radomiak zdobył honorową bramkę, która był autorstwem Adriana Diegueza.
Legia Warszawa już za tydzień zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Radomiak Radom natomiast w kolejny meczu zagra u siebie z Piastem Gliwice.
Legia Warszawa – Radomiak Radom 4:1
Elitim (41′), Szymański (69′), Rajović (72′), Wszołek (79′) – Dieguez (90+4′)