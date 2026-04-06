Legia Warszawa odniosła ważne zwycięstwo! Rajović z dubletem [WIDEO]

19:30, 6. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin (2:0). Dla stołecznego klubu to ważne zwycięstwo w kontekście walki o utrzymanie w Ekstraklasie. Obie bramki zdobył Mileta Rajović.

Trzy punkty dla Legii Warszawa. Rajović zapewnił zwycięstwo

Legia Warszawa zanotowała ósmy mecz z rzędu bez porażki w Ekstraklasie. W Poniedziałek Wielkanocny podopieczni Marka Papszuna grali na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Dla obu ekip było to ważne spotkanie w kontekście walki o utrzymanie. Większe powody do zadowolenia miała drużyna ze stolicy. Wojskowi bez problemów poradzili sobie z Portowcami, wygrywając (2:0).

Pierwsze skrzypce w ataku legionistów grał Mileta Rajović. Dla duńskiego napastnika był to przełomowy mecz, ponieważ zdobył w nim dwie bramki. Pierwszy raz na listę strzelców wpisał się w 32. minucie, wykorzystując błąd Valentina Cojocaru.

Na drugiego gola kibice nie musieli długo czekać. Chwilę po wznowieniu drugiej części spotkania Rajović mógł cieszyć się z drugiej bramki. Najpierw piłkę w pole karne próbował zagrać Paweł Wszołek, ale ta po odbiciu od rywala wpadła pod nogi Rafała Adamskiego. Ten z kolei świetnie wywalczył pozycję w pojedynku z obrońcą Pogoni i wystawił koledze futbolówkę do pustej bramki.

Komplet punktów oznacza, że Legia Warszawa zbudowała sobie trzy oczka przewagi nad strefą spadkową. Obecnie zajmują 15. miejsce w tabeli, a tuż za nimi jest Widzew Łódź i Arka Gdynia. W następny weekend Wojskowi zmierzą się u siebie z Górnikiem Zabrze.

Pogoń Szczecin 0:2 Legia Warszawa (32′, 47′ Rajović)

