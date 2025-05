Legia Warszawa dopięła swego. Zawodnik przedłużył kontrakt

Legia Warszawa postanowiła zabezpieczyć przyszłość jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy. Jan Ziółkowski zostaje w stołecznym klubie do 2028 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Jan Ziółkowski w Legii do 2028 roku

Legia Warszawa zakończyła swoją przygodę w Lidze Konferencji na etapie ćwierćfinału. Zdecydowanie mniej powodów do radości miała jednak w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Goncalo Feio zakończą sezon ligowy na piątym miejscu. Mimo to zespół może pochwalić się trofeum. W maju Wojskowi sięgnęli po Puchar Polski, pokonując w finale Pogoń Szczecin.

Klub w środę poinformował, że o aktywowaniu klauzuli przedłużenia kontraktu z 19-letnim obrońcą Janem Ziółkowskim. Nowa umowa młodzieżowego reprezentanta Polski będzie obowiązywać do 31 maja 2028 roku. Defensor przebojem wdarł się do pierwszego zespołu w tym sezonie. Rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach, strzelił dwa gole i dołożył dwie asysty.

Wychowanek akademii Legii zadebiutował w Ekstraklasie w kwietniu 2024 roku i od tego momentu systematycznie buduje swoją pozycję w drużynie. Jego rozwój nie przeszedł bez echa. Ziółkowski regularnie otrzymuje powołania do młodzieżowej reprezentacji Polski. Decyzja o przedłużeniu kontraktu pokazuje, że stołeczny klub wiąże z młodym obrońcą duże nadzieje. Dodajmy, że zimą był łączony z transferem do Hull City i Cremonese.