Legia Warszawa otrzymała oferty z Anglii i Włoch za wielki talent

Hull City i Cremonese chcą Jana Ziółkowskiego

Jan Ziółkowski w maju ubiegłego roku po raz pierwszy zaprezentował się w barwach Legii Warszawa. 19-letni środkowy obrońca w tym sezonie zdołał rozegrać 11 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Przeciwko Motorowi Lublin w ramach 7. kolejki PKO Ekstraklasy zanotował asystę. Niedawno też stołeczny klub przedłużył kontrakt z utalentowanym zawodnikiem do końca czerwca 2026 roku. Okazuje się, że przyciąga coraz większą uwagę klubów z zagranicy.

Według informacji Samuela Szczygielskiego z portalu Meczyki.pl, Legia otrzymała oferty za Ziółkowskiego z Anglii oraz Włoch. Z angielskiego Championship zainteresowanie wyraziło Hull City, które obecnie zajmuje 22. miejsce w tabeli. Z kolei we Włoszech 19-latek mógłby grać w barwach Cremonese. To klub z Serie B, który walczy o awans i plasuje się na czwartej lokacie. Według dziennikarz do transferu może dojść zimą.

Warto dodać, że stoper znalazł się w kadrze na zimowy obóz przygotowawczy, na który Legioniści udadzą się do Hiszpanii. Ziółkowski we wrześniu 2024 roku zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 20. Na wylocie z warszawskiego zespołu są Marco Burch i Juergen Celhaka.