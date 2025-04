Legia ma faworyta do zastąpienia Feio. To znane nazwisko

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Nenad Bjelica faworytem do objęcia Legii

Legia Warszawa w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie. Z jednej strony trzeba oddać zespołowi Goncalo Feio, że udało mu się grać w Lidze Konferencji Europy aż do etapu ćwierćfinału i nawet wygrać w rewanżu z Chelsea, ale z drugiej strony pozycja w PKO Ekstraklasie jest bardzo słaba i to martwi wielu kibiców. Jedyną szansą na grę w eliminacjach europejskich pucharów w kolejnym sezonie jest bowiem wygranie Pucharu Polski.

Dlatego też coraz więcej mówi się o tym, że Legia Warszawa wraz z końcem sezonu pożegna się z Goncalo Feio. Nowy dyrektor Wojskowych Michał Żewłakow oraz doradca zarządu Fredi Bobic poszukują odpowiedniego kandydata. Według informacji przekazanych przez serwis “Germanijak.hr”, bardzo poważnym kandydatem do zastąpienia Portugalczyka jest Nenad Bjelica. Ma on być pierwszym wyborem w momencie zwolnienia Feio. Już kilka dni temu Tomasz Włodarczyk z “Meczyków” łączył Chorwata z pracą przy Łazienkowskiej.

WIDEO: Nowa twarz w Legii. Ekspert wskazuje plusy i minusy

Nenad Bjelica to doskonale znany w Polsce trener. Pracował on bowiem w Lechu Poznań od sierpnia 2016 roku do maja 2018. W tym czasie w zespół Kolejorza prowadził w 78 meczach i zanotował średnią punktową na poziomie 1,85 pkt./mecz. Później prowadził m.in. Trabzonspor oraz Union Berlin. Do grudnia 2024 roku był trenerem drużyny Dinamo Zagrzeb.

