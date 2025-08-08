Legia Warszawa chce reprezentanta Polski. Wojskowi blisko czwartego transferu

CTK / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Damian Szymański na celowniku Legii

Legia Warszawa podczas letniego okna transferowego sprowadziła trzech zawodników. Na Łazienkowską trafili już napastnik Mileta Rajović z Watfordu za 3 miliony euro euro, Arkadiusz Reca ze Spezii Calcio oraz Petar Stojanović z Empoli. To jednak nie koniec przebudowy. Z kolei zespół opuścili m.in. Jakub Zieliński, Jordan Majchrzak, natomiast Marc Gual jest łączony z transferem do portugalskiego Rio Ave.

Jak informuje „TVP Sport”, Damian Szymański ma zastąpić w środku pola Maxiego Oyedele, który został sprzedany do Strasbourga za sześć milionów euro. Początkowo negocjacje z AEK-iem Ateny nie były łatwe. Choć Grecy nie wiążą przyszłości z Polakiem, to kwestie formalne dotyczące rozstania utrudniały dopięcie transferu. Okazuje się teraz, że rozmowy przyspieszyły, a porozumienie jest coraz bliżej. Wcześniej AEK oczekiwał za pomocnika około dwóch milionów euro.

Szymański w polskiej lidze reprezentował barwy GKS-u Bełchatów, Jagiellonii Białystok i Wisły Płock. Od stycznia 2020 roku występuje w greckiej lidze. W zespole ze stolicy Grecji zdołał rozegrać łącznie 190 meczów, w których zdobył 11 bramek i dorzucił 12 asyst.

Defensywny pomocnik zadebiutował w reprezentacji Polski we wrześniu 2018 roku, kiedy selekcjonerem był Jerzy Brzęczek. Na swoim koncie ma 18 występów w kadrze. Obecnie serwis Transfermarkt.de wycenia Szymańskiego na 3,5 mln euro.