Legia Warszawa chce reprezentanta Polski. Wojskowi blisko czwartego transferu

21:26, 8. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TVP Sport

Legia Warszawa planuje latem sprowadzić defensywnego pomocnika. Według "TVP Sport", w stolicy przyspieszyło zainteresowanie Damianem Szymańskim z AEK-u Ateny.

Edward Iordanescu
Obserwuj nas w
CTK / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Damian Szymański na celowniku Legii

Legia Warszawa podczas letniego okna transferowego sprowadziła trzech zawodników. Na Łazienkowską trafili już napastnik Mileta Rajović z Watfordu za 3 miliony euro euro, Arkadiusz Reca ze Spezii Calcio oraz Petar Stojanović z Empoli. To jednak nie koniec przebudowy. Z kolei zespół opuścili m.in. Jakub Zieliński, Jordan Majchrzak, natomiast Marc Gual jest łączony z transferem do portugalskiego Rio Ave.

Jak informuje „TVP Sport”, Damian Szymański ma zastąpić w środku pola Maxiego Oyedele, który został sprzedany do Strasbourga za sześć milionów euro. Początkowo negocjacje z AEK-iem Ateny nie były łatwe. Choć Grecy nie wiążą przyszłości z Polakiem, to kwestie formalne dotyczące rozstania utrudniały dopięcie transferu. Okazuje się teraz, że rozmowy przyspieszyły, a porozumienie jest coraz bliżej. Wcześniej AEK oczekiwał za pomocnika około dwóch milionów euro.

Tylko u nas

Maksym Khlan
Jest decyzja Wisły w sprawie Chłania! [NASZ NEWS]
Niels Frederiksen
Crvena zvezda to nie wyrok. Lech rzuca wyzwanie hegemonowi
Jesus Jimenez: To będzie dla mnie wyjątkowy moment [NASZ WYWIAD]

Szymański w polskiej lidze reprezentował barwy GKS-u Bełchatów, Jagiellonii Białystok i Wisły Płock. Od stycznia 2020 roku występuje w greckiej lidze. W zespole ze stolicy Grecji zdołał rozegrać łącznie 190 meczów, w których zdobył 11 bramek i dorzucił 12 asyst.

Defensywny pomocnik zadebiutował w reprezentacji Polski we wrześniu 2018 roku, kiedy selekcjonerem był Jerzy Brzęczek. Na swoim koncie ma 18 występów w kadrze. Obecnie serwis Transfermarkt.de wycenia Szymańskiego na 3,5 mln euro.

POLECAMY TAKŻE

Michał Żewłakow
Legia Warszawa sprzedała zawodnika. Napastnik trafił do Niemiec
Piłkarze Legii Warszawa
Legia może zaliczyć kolejne głośne odejście. To byłaby sensacja
Edward Iordanescu
Iordanescu znalazł winnego. „To jest najbardziej dramatyczne”