Legia traci gwiazdy. Dwie kontuzje, jedna poważna

Legia ma problem
Niedzielne spotkanie z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza było podwójnie, a nawet potrójnie bolesne dla Wojskowych. Legia Warszawa nie tylko przegrała z drużyną Marcina Brosza, ale na dodatek straciła dwóch piłkarzy. Juergen Elitim i Kacper Urbański
– W meczu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza Juergen Elitim doznał urazu więzozrostu piszczelowo-strzałkowego II stopnia. Przerwa w grze pomocnika Legii potrwa kilkanaście tygodni. Z kolei Kacper Urbański naderwał mięsień płaszczkowaty. Zawodnik Legii będzie pauzował około trzech tygodni – tak brzmi oficjalny komunikat klubu.
Kolumbijczyk, co oczywiste, w tym roku już nie pojawi się na boisku. 26-latek najprawdopodobniej wrócić do gry nie wcześniej w lutym. Natomiast młodszy z piłkarzy powinien być dostępny do dyspozycji trenera w grudniu.