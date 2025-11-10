Legia traci gwiazdy. Dwie kontuzje, jedna poważna

15:56, 10. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Legia Warszawa

Legia Warszawa w najbliższym czasie będzie musiała radzić sobie bez dwóch zawodników. W meczu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza kontuzji doznali Juergen Elitim i Kacper Urbański. Klub ujawnił szczegóły.

Legia Warszawa - BrukBet Termalica Nieciecza
Tomasz Jastrzębowski/ Foto Olimpik/ PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - BrukBet Termalica Nieciecza

Legia ma problem

Niedzielne spotkanie z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza było podwójnie, a nawet potrójnie bolesne dla Wojskowych. Legia Warszawa nie tylko przegrała z drużyną Marcina Brosza, ale na dodatek straciła dwóch piłkarzy. Juergen Elitim i Kacper Urbański

– W meczu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza Juergen Elitim doznał urazu więzozrostu piszczelowo-strzałkowego II stopnia. Przerwa w grze pomocnika Legii potrwa kilkanaście tygodni. Z kolei Kacper Urbański naderwał mięsień płaszczkowaty. Zawodnik Legii będzie pauzował około trzech tygodni – tak brzmi oficjalny komunikat klubu.

Kolumbijczyk, co oczywiste, w tym roku już nie pojawi się na boisku. 26-latek najprawdopodobniej wrócić do gry nie wcześniej w lutym. Natomiast młodszy z piłkarzy powinien być dostępny do dyspozycji trenera w grudniu.

