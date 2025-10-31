Legia szuka następcy Iordanescu. Kandydatem były trener Benfiki

Legia Warszawa rozstała się z Edwardem Iordanescu. Aktualnie trwają poszukiwania nowego trenera. Zdaniem serwisu athlosnews.gr Michał Żewłakow skontaktował się z Ruim Vitorią.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Rui Vitoria wśród kandydatów na trenera Legii Warszawa

Legia Warszawa dzień po odpadnięciu z STS Pucharu Polski poinformowała, że Edward Iordanescu przestał pełnić obowiązki pierwszego trenera. Rumuński szkoleniowiec pracował w klubie zaledwie cztery miesiące, prowadząc zespół do fazy ligowej Ligi Konferencji. W momencie rozstania Wojskowi zajmują 10. miejsce w PKO BP Ekstraklasie.

W mediach od razu ruszyła giełda nazwisk. Do Legii przymierzani są kolejni trenerzy na czele z Nenadem Bjelicą. Tymczasowo obowiązki szkoleniowca przejął Inaki Astin, który poprowadzi drużynę w najbliższym meczu z Widzewem Łódź. Niewykluczone, że Hiszpan pozostanie na stanowisku do listopadowej przerwy reprezentacyjnej. Dopiero wtedy miałby zostać zatrudniony nowy trener.

Kolejne ciekawe wieści dotarły prosto z Grecji. Jak poinformował George Tsarouchas z serwisu Athlosnews.gr miało dojść do kontaktu z Ruim Vitorią. Portugalczyk miał nawet odbyć wstępną rozmowę z Michałem Żewłakowem, czyli dyrektorem sportowym stołecznego klubu.

Vitoria ostatnio pracował w Panathinaikosie, z którym rozstał się półtora miesiąca temu. W Grecji spędził prawie rok, prowadząc zespół z Aten w 43 spotkaniach, zdobywając średnio 1,81 punktu na mecz. Wcześniej odpowiadał za wyniki m.in. reprezentacji Egiptu, Spartaka Moskwa, Al-Nassr czy Benfiki. Największe sukcesy osiągał w Portugalii, m.in. dwukrotnie zdobywając mistrzostwo kraju.