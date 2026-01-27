Legia spełni życzenie Papszuna! Blisko finalizacji nowego kontraktu

Legia Warszawa jest blisko przedłużenia kontraktu z Radovanem Pankovem. To informacja, która ma bardzo cieszyć Marka Papszuna. Przekazał ją Marcin Szymczyk z "Legia.net".

PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Radovan Pakov blisko przedłużenia kontraktu z Legią

Legia Warszawa ma przed sobą bardzo wymagający czas. Nie można mieć wątpliwości, że Wojskowi będą musieli zadowolić się maksymalnie miejscem w górnej połowie tabeli. Trudno bowiem wyobrazić sobie scenariusz, w którym zespół pod wodzą Marka Papszuna nagle odrobi stratę i zamelduje się na miejscach dających prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów. Jeśli tak by się jednak wydarzyło, znaczyłoby to, że szkoleniowiec wykonał niewyobrażalną pracę z zespołem.

Niemniej zespół z Łazienkowskiej nadal ma swoje problemy. Choć rozgrywki PKO Ekstraklasy mają wystartować już w najbliższy weekend, w drużynie nadal nie ma nowego napastnika. Pozyskanie takowego miało być jednym z podstawowych celów Marka Papszuna. Do tej pory jednak udało się tylko sprowadzić nowego bramkarza. Okazuje się jednak, że będzie pewne optymistyczne rozwiązanie. Według informacji przekazanych przez Marcin Szymczyk z „Legia.net”, Legia jest bardzo blisko przedłużenia kontraktu Radovana Pankova.

Taki obrót sytuacji powinien zdecydowanie ucieszyć Marka Papszuna, który jest zwolennikiem tego gracza. Radovan Pankov w tym sezonie rozegrał w sumie 12 spotkań. Łącznie ten 30-letni Serb na koncie ma blisko 90 występów dla stołecznego klubu. Zdobył w tym czasie cztery gole. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro. Jego aktualna umowa wygasa latem.

