Legia przekazała wieści ws. Iordanescu! A jednak

Edward Iordanescu jednak zostaje w Legii Warszawa

Legia Warszawa notuje w ostatnich tygodniach bardzo słabe wyniki. Ogólnie w tym sezonie pod wodzą Edwarda Iordanescu zespół prezentuje się bardzo przeciętnie. Dlatego też już przed kilkoma dniami zaczęły pojawiać się głosy nt. konieczności pożegnania Rumuna. Wówczas były to jednak tylko komentarze kibiców.

Dziś już jednak media obiegła informacja o podaniu się do dymisji szkoleniowca stołecznego klubu. Edward Iordanescu miał oddać się do dyspozycji zarządu, a ten nie do końca był pewien, co zrobić w tej sytuacji. Jako pierwszy informacje w tej sprawie przekazał na naszych łamach Piotr Koźmiński, a następnie potwierdził je Piotr Kamieniecki z „TVP Sport”. Z tego też powodu wieczorem odbyło się spotkanie na szczytach władzy w klubie.

Teraz jednak Fredi Bobić, a więc jedna z najważniejszych osób w Legii Warszawa, odniosła się do tych informacji w programie „Ekstraklasa po Godzinach” na antenie „Canal+ Sport”.

– Nie mogę temu zaprzeczyć i powiedzieć, że nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Byłem dzisiaj w ośrodku treningowym i wspólnie z Michałem Żewłakowem rozmawialiśmy zarówno z trenerem, jak i zespołem. Mogę powiedzieć, że nigdy nie miałem wrażenia, że chce odejść (Iordanescu – red.) – powiedział Fredi Bobić nt. informacji o zwolnieniu Iordanescu na antenie „Canal+ Sport”.

– Myślę, że te informacje to kaczka dziennikarska. W takich sytuacjach zawsze jest dużo dyskusji. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak wgląda sytuacja. Trzeba zachować spokój – dodał.

