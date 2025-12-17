Legia potrzebuje przerwy zimowej. Astiz zapewnia, co dalej

18:36, 17. grudnia 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Legia.net

Legia Warszawa zakończy rundę jesienną czwartkowym meczem z Lincoln Red Imps. Później drużynę przejmie Marek Papszun. Inaki Astiz twierdzi, że po przerwie zimowej będzie znacznie mocniejsza.

Inaki Astiz
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Inaki Astiz

Legia poprawi się po przerwie. Astiz nie ma wątpliwości

Legia Warszawa w czwartek rozegra ostatni mecz rundy jesiennej. Ten sezon układa się dla niej fatalnie – po obiecującym letnim okienku miała walczyć o najwyższe cele w kraju oraz Europie, a na jego półmetku kibice mają już dość. Wojskowi na pewno nie zagrają w fazie pucharowej Ligi Konferencji, pożegnali się z Pucharem Polski, a w Ekstraklasie zajmują miejsce w strefie spadkowej.

Na pozycji zagrożonej spadkiem Legia pozostanie przynajmniej do początku rundy wiosennej. Wówczas już pod wodzą Marka Papszuna spróbuje zażegnać kryzys i wrócić do wygrywania. Inaki Astiz twierdzi, że przerwa zimowa jest bardzo potrzebna drużynie i nie ma wątpliwości, że po niej nastąpi poważna poprawa.

– Trzeba rozegrać dobry mecz, pokazać się z jak najlepszej strony i wygrać, by wrócił optymizm i by rozpocząć nowy rok z inną mentalnością i dyspozycją. Na pewno ta przerwa jest potrzebna. Jestem pewien, że potem będzie wyglądało to zupełnie inaczej, również rzeczy, które do tej pory nie wychodziły. (…) W tym klubie nie możesz powiedzieć, że grasz o nic. To też ważna informacja dla różnych ludzi z Legii czy dla mnie. Mogę powiedzieć, że na pewno nie zabraknie zaangażowania – zapewnił trener na konferencji prasowej, cytowany przez portal Legia.net.

W czwartek Legia zagra z gibraltarskim Lincoln Red Imps. Będzie to ostatni mecz dla Astiza, który przejął zespół tymczasowo po odejściu Edwarda Iordanescu. Wciąż czeka na swoją pierwszą wygraną.

