Kucharski mówił wprost o napastniku Legii. Te słowa nie przejdą bez echa

Legia Warszawa latem pozyskała Miletę Rajovicia. Zawodnik jednak nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Na jego temat w rozmowie z TVPSport.pl głos zabrał Cezary Kucharski.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Cezary Kucharski wprost o Milecie Rajoviciu

Legia Warszawa zakończyła rok 2025 w PKO BP Ekstraklasie w strefie spadkowej. Jednocześnie stołeczna ekipa swoją postawą mocno zaniepokoiła kibiców i nie brakuje opinii, że Wojskowi są głównym kandydatem do spadku. Co prawda do końca sezonu jeszcze daleka droga, jednak takiego scenariusza nie można wykluczyć. Duży wpływ na słabszą dyspozycję Legii ma także niska skuteczność Milety Rajovicia. Na temat napastnika wprost wypowiedział się były reprezentant Polski.

– Dzisiaj na boisku walczy sam ze sobą, ale też z niechęcią, jaką wobec siebie czuje – mówił Cezary Kucharski w rozmowie z TVPSport.pl.

– Rajović może wyglądać inaczej. Nie ma pewności siebie, a to jest kluczowe dla napastnika. Jego przydatność w dużej mierze zależy od kolegów i sposobu gry – zaznaczył były piłkarz.

– W ostatnim meczu z Piastem dwa razy wyszedł z głębi pola do prostopadłego podania. On może być bardziej przydatny w grze z kontrataku. Legia nie dostarcza wielu wrzutek, a Rajović mimo wzrostu przeciętnie gra głową. To piłkarz na drugą połowę – przekonywał Kucharski.

26-letni napastnik w tej kampanii wystąpił łącznie w 27 meczach, w których strzelił sześć goli. Rajović ma kontrakt ważny z ekipą z Warszawy do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość byłego piłkarza między innymi Broendby czy Kalmar wynosi dwa miliony euro.

