Legia i Raków rozmawiali o Papszunie! Tak wygląda sytuacja

Marek Papszun wciąż czeka na zmianę klubu wewnątrz PKO BP Ekstraklasy. Legia Warszawa negocjuje z Rakowem Częstochowa. Jak ustalił serwis Meczyki.pl, porozumienia wciąż nie ma.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun poprowadzi Raków w meczu ze Śląskiem. Rozmowy z Legią trwają

Marek Papszun znalazł się w centrum burzy, jaka powstała w polskiej piłce. Aktualny trener Rakowa Częstochowa przyznał na konferencji prasowej, że chce zostać nowym szkoleniowcem Legii Warszawa. Co więcej, obie strony doszły już do porozumienia. Natomiast ostateczna decyzja zależy od tego, czy otrzyma zgodę na zmianę klubu od zarządu Medalików. W ostatnich dniach toczyły się rozmowy w tej sprawie.

Z Warszawy do Częstochowy wpłynęła nawet pierwsza oferta, ale została odrzucona w mgnieniu oka. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk w programie „Program Piłkarski” przez ostatni weekend negocjacje na linii Legia – Raków przyśpieszyły. Niemniej jednak porozumienie wciąż nie zostało osiągnięte. Wszystko wskazuje na to, że Marek Papszun w środę poprowadzi drużynę w starciu ze Śląskiem.

– Toczą się rozmowy na linii Legia – Raków i przez weekend one przyśpieszyły, ale na ten moment nie ma porozumienia – przekazał Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl.

– Raków po meczu w Gdyni nie wrócił do Częstochowy. Pojechał na mini zgrupowanie, ponieważ w środę mają mecz ze Śląskiem Wrocław. trudno sobie wyobrazić, żeby cokolwiek wiążącego wydarzyło się, przed jakby nie było bardzo ważnym spotkaniem – dodał.

Warto zauważyć, że wielkimi krokami zbliża się przerwa zimowa. Raków w tym roku rozegra jeszcze pięć spotkań. Oprócz Śląska zmierzą się jeszcze z GKS-em Katowice, Zrinjski, Zagłębiem Lubin i Omonią Nikozja. Z kolei Legia pod wodzą Inakiego Astiza zmierzy się z Motorem Lublin, Noah, Lincoln i dwukrotnie z Piastem Gliwice.