Legia i Boniek deklasują. Mocne akcenty Goal.pl

Jak co miesiąc zaglądamy do raportu “Piłka w grze”, który przygotowuje firma PSMM Monitoring&More. Analizujemy wyniki klubów Ekstraklasy i 1. ligi pod względem medialności i zasięgów w social mediach. W tym tekście wracamy do liczb wygenerowanych w całym 2023 roku. Tekst kończymy rankingiem 100 największych pod względem liczby obserwujących kont na piłkarskim Twitterze/X.

IMAGO/VI ANP Sport/ANP IV Na zdjęciu: Kibice Legii Warszawa

Legia Warszawa była bezkonkurencyjnym klubem w Polsce pod względem medialności w 2023 roku

Na zapleczu Ekstraklasy pod tym względem równych sobie nie miała Wisła Kraków

Na X pod względem liczby obserwujących spośród osób związanych z piłką nożną

Medialny raport – 2024 rok

PSMM Monitoring&More jest liderem w dziedzinie kompleksowego monitoringu internetu, social mediów, prasy, radia i telewizji ze źródeł polskich i zagranicznych. Świadczy usługi dla agencji PR, przedsiębiorstw, koncernów i marek osobistych. Specjalnością firmy są audyty i raporty medialne oraz badania sponsoringowe. W zakresie sponsoringu oferuje m.in. analizy efektywności sponsoringowej, potencjału sponsoringowego oraz doradztwo w zakresie realizacji umowy. Przedstawiciele firmy udzielają eksperckiego komentarza w największych polskich mediach.

Dane przygotowane przez PSMM Monitoring&More do comiesięcznego badania “Piłka w grze” pochodzą z monitoringu 1100 tytułów prasy ogólnopolskiej, regionalnej, branżowej i specjalistycznej, najważniejszych portali sportowych i ogólnoinformacyjnych oraz wybranych portali społecznościowych. Analizie poddano kluby piłkarskie z PKO BP Ekstraklasy oraz Fortuna 1. Ligi oraz aktywność klubów w social mediach (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok).

Medialność klubów Ekstraklasy

Najwięcej publikacji w mediach ukazało się na temat Legii Warszawa, łącznie prawie 50 tysięcy. W comiesięcznych raportach Legia była na pierwszym miejscu dziesięciokrotnie. Tylko w marcu i kwietniu zajęła drugie miejsce, ustępując Lechowi Poznań. Najwyższą wartość osiągnęła w październiku, kiedy doszło do skandalu w holenderskim Alkmaar. Wskaźnik dotarcia wyniósł w przypadku tego zdarzenia ponad 330 milionów.

Drugie miejsce w całym 2023 roku zajął wspomniany Lech, z wynikiem zbliżonym do 40 tysięcy, więc o 19% niższym od Legii. Jednocześnie Poznanioki wypracowali 15% przewagi nad Śląskiem Wrocław. W ubiegłym roku liczba publikacji na temat klubu ze stolicy Dolnego Śląska zamknęła się liczbą 33 tysięcy.

Łącznie o klubach Ekstraklasy powstało ponad 413 tysięcy publikacji. Najwięcej, po 40 tys. ukazało się w maju, kiedy zakończył się poprzedni sezon ligowy oraz w październiku. Zdecydowanie najmniej publikacji, ok. 20 tys. miesięcznie pojawiło się w styczniu i czerwcu, czyli w okresach bez meczów. Średnia liczona per klub wyniosła 23 tysiące publikacji rocznie.

Także pod względem Advertising Value Equivalency (AVE) najlepsza była Legia Warszawa, przed Lechem Poznań i Śląskiem Wrocław, jednak różnice między poszczególnymi klubami były dość duże. Legia osiągnęła ekwiwalent reklamowy przekraczający 450 mln zł, ze średnią miesięczną na poziomie 37.5 mln zł. To wynik o 24% lepszy niż drugiego Lecha Poznań oraz o 40% względem Śląska Wrocław. Średni miesięczny ekwiwalent przekraczający 20 mln zł osiągnął jeszcze Raków Częstochowa. Średnia różnica między czołową szóstką wynosi 15%, a średnia różnica między 7. Jagiellonią Białystok a 11. Koroną Kielce to tylko 5%.

Łączna suma ekwiwalentu wszystkich klubów wyniosła ponad 3.5 miliarda złotych, z czego 13% wygenerowała Legia Warszawa. Tylko Warcie Poznań i Puszczy Niepołomice nie udało się osiągnąć średniej na poziomie 10 mln zł miesięcznie. Klub z Niepołomic wygenerował jedynie 85 mln zł AVE, co stanowi połowę wyniku Ruchu Chorzów oraz 29% ekwiwalentu Śląska Wrocław. Średnia w całym 2023 roku wyniosła niemal 200 mln zł.

Medialność klubów 1. ligi

Na zapleczu Ekstraklasy zdecydowanie najbardziej medialnym klubem jest Wisła Kraków, która notuje wyniki na poziomie środka stawki najwyższej ligi. O klubie z Krakowa ukazywało się średnio 2 tys. publikacji miesięcznie, czyli prawie trzykrotnie więcej niż o kolejnym klubie, który w 1. lidze spędził cały rok. To także dwukrotnie więcej niż o 3. w zestawieniu Wiśle Płock. Kiedy spojrzymy na kluby z dwóch najwyższych lig łącznie, Wisła znajduje się na 8. miejscu z niewielką stratą do 6. Jagielloni Białystok oraz z nieznaczną przewagą nad 9. Cracovią. Wynik Białej Gwiazdy jest lepszy niż 11 klubów Ekstraklasy.

Poniższy wykres świetnie obrazuje zmniejszenie zainteresowania klubami, które w maju opuściły Ekstraklasę. Średnia liczba publikacji o Lechii Gdańsk, Wiśle Płock i Miedzi Legnica w czasie rundy wiosennej sezonu 2022/23 wyniosła ok. 1.800 miesięcznie, a w czasie rundy jesiennej bieżących rozgrywek tylko 800.

Warto wspomnieć także o wyniku Motoru Lublin, który w pierwszych miesiącach po awansie zajmował wysokie, 4. miejsce pod względem medialności. Lepsze wyniki osiągnęły tylko Wisła Kraków, Lechia Gdańsk i Stal Rzeszów. W kolejnych miesiącach wyniki lublinian były słabsze i ostatecznie dały 8. miejsce w klasyfikacji obejmującej tylko drugą połowę ubiegłego roku.

Łącznie o klubach 1. ligi ukazało się niemal 150 tys. publikacji, z czego najwięcej w maju. Jest to spowodowane rozstrzygnięciami w ligowej tabeli, czyli określeniem, które kluby awansowały, a które opuściły Ekstraklasę (i tym samym zasiliły 1. ligę). O klubach z zaplecza ukazuje się średnio 12 tys. publikacji w miesiącu (trzykrotnie mniej niż o klubach z najwyższej ligi), z czego co szósta dotyczy Wisły Kraków.

PSMM nie monitoruje klubów z 2. ligi, więc wyniki Polonii Warszawa, Motoru Lublin i Znicza Pruszków dotyczą tylko drugiej połowy 2023 roku.

Także pod względem ekwiwalentu reklamowego Wiślacy nie mieli sobie równych. Wynik w okolicach 200 mln zł w 2023 roku oznacza, że Wisła Kraków zajęłaby 6. miejsce pod tym względem w Ekstraklasie. Wynik klubu z Krakowa jest o 33% wyższy niż Lechii Gdańsk oraz prawie dwukrotnie wyższy niż trzeciej w klasyfikacji Wisły Płock. Warto także zauważyć, że Biała Gwiazda spędziła na zapleczu cały rok i jej AVE rozłożyło się po połowie w obu półroczach. Wyniki Lechii i klubu z Płocka zostały w 65% osiągnięte wiosną, czyli w Ekstraklasie. Licząc kluby, które cały 2023 rok spędziły w 1. lidze wynik Wiślaków jest jeszcze bardziej okazały, bo aż trzykrotnie wyższy od drugiej pod tym względem Arki Gdynia.

PSMM nie monitoruje klubów z 2. ligi, więc wyniki Polonii Warszawa, Motoru Lublin i Znicza Pruszków dotyczą tylko drugiej połowy 2023 roku.

Na uwagę zasługują wyniki Polonii Warszawa i Motoru Lublin, które w pół roku wygenerowały ekwiwalent przekraczający 30 mln zł. Pozwala to sądzić, że w zestawieniu za 2024 rok ich wyniki będą należały do jednych z najlepszych w lidze.

Łącznie kluby wygenerowały ponad 1.2 mld zł, średnio prawie 100 mln miesięcznie. Średnia liczona per klub wyniosła 70 mln zł rocznie. W porównaniu do Ekstraklasy wyniki 1. ligi są około trzykrotnie niższe.

Social media

Strony internetowe

W okresie od września do grudnia średnia liczba unikalnych użytkowników wszystkich stron internetowych klubów Ekstraklasy wyniosła 944 tys., a średnia 52 tys. Zdecydowanie najlepsze wyniki notują Legia Warszawa i Lech Poznań. Wynik Legionistów jest o ponad 40 tys. lepszy od wyniku klubu z Poznania. Z kolei wynik Lecha jest aż o 60 tys. wyższy niż trzeciego w zestawieniu Śląska Wrocław.

Pod względem użytkowników stron internetowych kluby w najwyższej lidze są bardzo zróżnicowane. Wynik piątego Ruchu Chorzów jest dwukrotnie wyższy niż dziewiątego ŁKS-u Łódź. Z kolei łodzianie mogą pochwalić się wynikiem mniej więcej takim, jak Zagłębie Lubin, Radomiak Radom, Warta Poznań i Stal Mielec łącznie.

Facebook

Pod względem liczby obserwujących na Facebooku dominuje Legia Warszawa z bardzo dużą przewagą nad drugim Lechem Poznań, który z kolei ma prawie trzykrotnie więcej obserwujących niż Śląsk Wrocław. Lech ma większą liczbę obserwujących niż Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin i Widzew Łódź łącznie. W tym zestawieniu wyraźnie odstaje Puszcza Niepołomice, której liczba fanów na Facebooku jest dwukrotnie niższa niż przedostatniej Stali Mielec, a także (niesklasyfikowanej w tym zestawieniu) Wieczystej Kraków.Łącznie kluby dysponują ponad 3 milionami fanów, z których część obserwuje więcej niż jeden klub. Trzech z dziesięciu kibiców polubił profil Legii Warszawa, a co drugi obserwuje Legię albo Lecha. Oficjalny profil Ekstraklasy polubiło 326 tys. kont.

Największe zainteresowanie w ubiegłym roku wzbudził post Lecha Poznań, na którym widzimy drużynę Kolejorza po wyjazdowym zwycięstwie nad Djurgarden w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Zdjęcie polubiło ponad 23 tys. osób, a ponad 1.5 tys. go skomentowało lub udostępniło.

W zestawieniu 10 najlepszych postów klubów Ekstraklasy aż połowę stanowiły wpisy klubu z Poznania. Kolejne trzy posty były opublikowane przez pracowników Legii, a po jednym dodały zespoły Widzewa i Rakowa. Post tego ostatniego klubu z informacją o zdobyciu tytułu mistrza Polski polubiło 13 tys. kont. Co ciekawe, o połowę więcej osób polubiło humorystyczne wideo Widzewa Łódź, w którym wyrażono radość z… utrzymania w Ekstraklasie. Prawie połowa postów spośród 50 najpopularniejszych (dokładnie 23) została dodana przez zespół Lecha Poznań.

Instagram

Na Instagramie najlepszy okazał się profil Lecha Poznań z liczbą interakcji przekraczającą 2.5 mln. Za nimi znalazł się profil Legii Warszawa oraz konto Rakowa Częstochowa, które wygenerowało mniej więcej połowę sumy interakcji Legionistów. Trzeci wynik Rakowa Częstochowa może tłumaczyć bardzo duża liczba dodawanych postów – prawie tysiąc w ciągu czterech miesięcy. To trzykrotnie więcej niż wynosi średnia. Pod względem stosunku interakcji do liczby postów częstochowianie zajmują 9. miejsce z wynikiem podobnym do Jagiellonii i Radomiaka.

Łącznie kluby Ekstraklasy osiągnęły wskaźnik na poziomie prawie 10 milionów, z czego aż 25% należało do konta Kolejorza. Zdecydowanie najsłabsze liczby osiągnęły konta Puszczy Niepołomice i Piasta Gliwice, które łącznie nie były w stanie pokonać Warty Poznań.

Jako najlepszy wpis w 2023 roku można wskazać zdjęcie oprawy kibiców Legii Warszawa zrobione przed meczem przeciwko Aston Villi w ramach fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Post polubiło niemal 40 tys. kont. Niewiele mniej lajków zdobył krótki film dodany wspólnie przez konta Górnika Zabrze i Lukasa Podolskiego (5.7 mln obserwujących, pięciokrotnie więcej niż wszystkie kluby w lidze razem wzięte), na którym widzimy nowe koszulki meczowe na sezon 2023/24. Pod oboma postami znalazło się po około 300 komentarzy. Zdecydowanie najchętniej kibice pisali pod postem Lecha Poznań, w którym świętowany był awans do ćwierćfinału LKE. Wpis zostawiło prawie 1200 kont.

W zestawieniu 10 najpopularniejszych wpisów aż 6 postów należy do Legii, trzy do Lecha, a jeden do Górnika Zabrze. Tym bardziej niezrozumiała jest niska aktywność zabrzan na tej platformie. Tylko 100 dodanych postów w okresie wrzesień-grudzień to zdecydowanie najsłabszy wynik w lidze. Gdyby pracownicy klubu dodali dwukrotnie więcej zdjęć i tak zajęliby dopiero 13. miejsce w lidze. Na jedną fotkę lub wideo zabrzan przypadało aż 10 wpisów Rakowa.

Twitter/X

Na Twitterze/X kluby Ekstraklasy osiągnęły w analizowanym okresie 178 mln wyświetleń, z czego 25% należało do konta Legii Warszawa. Warszawianie mają także zdecydowanie najwięcej obserwujących, prawie 360 tys. To o 100 tys. więcej niż oficjalne konto Ekstraklasy. Średnio każdy klub w lidze osiągnął prawie 10 mln wyświetleń. Najsłabsze wyniki zanotowała Puszcza Niepołomice, Piast Gliwice i Stal Mielec.

Największe liczby osiągnął wpis Rakowa Częstochowa, w którym ogłoszono transfer Sonny’ego Kittela. Odpowiadał on za ponad 10% wszystkich wyświetleń tego klubu. W zestawieniu dziesięciu najpopularniejszych wpisów cztery zostały opublikowane przez częstochowian, po dwa przez Lecha i Legię, a pozostałe dwa należało do Górnika Zabrze i Piasta Gliwice.

Najwięcej polubień zdobył poniższy post Warty Poznań, w którym w zabawny sposób nawiązano do podobieństwa nowego herbu do emblematów zagranicznych klubów. Nie ma tutaj mowy o żadnym kopiowaniu, bowiem poznański klub posługiwał się bardzo podobnym znakiem dziesiątki lat temu. Więcej niż 5 tys. polubień otrzymało łącznie dwanaście postów, z czego aż pięć dodała Legia Warszawa, dwa Lech Poznań, a po jednym Warta Poznań, Widzew Łódź, Puszcza Niepołomice, Raków Częstochowa i Cracovia. Wśród 50 najlepszych wpisów co trzeci dodano na koncie Legionistów.

YouTube

Najwięcej wyświetleń wygenerowały filmy Legii Warszawa (ponad 1 mln), Ruchu Chorzów (prawie 750 tys.) oraz Lecha Poznań (prawie 600 tys.). Średnia ligowa wyniosła 340 tys., a suma wyświetleń to ponad 6.1 mln. Najwięcej filmów (ponad 120) opublikowały kanały Cracovii, Korony Kielce i Lecha Poznań.

Filmem, który wygenerował największą liczbę wyświetleń (460 tys.) jest nagranie opublikowane przez Legię Warszawa, w którym pokazywane są skandaliczne zachowania po meczu przeciwko AZ Alkmaar. Widać na nim m.in., jak prezes i właściciel klubu z Warszawy został poturbowany przez służby porządkowe. Odpowiada za prawie połowę wyświetleń klubowego kanału w analizowanym okresie.

Jedynie cztery filmy wygenerowały ponad 100 tys. wyświetleń, z czego aż trzy opublikowała Legia. Czwarty pochodzi z kanału Ruchu Chorzów.

TikTok

Ta platforma wymyka się schematom znanym z pozostałych social mediów. Najlepsze wyniki osiągnęły konta Pogoni Szczecin, Puszczy Niepołomice i Jagiellonii Białystok. Legia Warszawa, która wygrywa na pozostałych platformach, na TikToku jest dopiero trzynasta.

Łączna liczba wyświetleń wszystkich klubów to prawie 70 mln, przy czym średnia wyniosła prawie 4 mln. Przynajmniej milion wyświetleń osiągnęły 22 filmy dziewięciu różnych klubów. Na liście 50 najpopularniejszych filmów co piąty opublikowała Pogoń Szczecin. Na kolejnych miejscach są Śląsk Wrocław i Puszcza Niepołomice (po 6 filmów). Najchętniej komentowano posty Lecha Poznań.

Kiedy zestawimy te liczby z wynikami kanałów na YouTube zobaczymy, że o wiele łatwiej wygenerować zasięgi korzystając z takich krótkich, tiktokowych form. Wydaje się, że kluby są tego świadome i po prostu nie inwestują czasu oraz innych zasobów w rozwój na YT.

*Ruch Chorzów założył konto na TikToku w październiku, a ŁKS Łódź dołączył do platformy pod koniec listopada.

Najwięcej wyświetleń na TikToku (5.1 mln) wygenerował film Legii Warszawa, w którym zaprezentowano nowe koszulki meczowe w kolorze royal green. Opublikowano go w lipcu, więc jego wynik nie jest zawarty w wykresie, który widzicie powyżej.

Ranking 100 największych kont na Twitterze/X pod względem liczby obserwujących

Zestawienie podzieliłem na cztery części po 25 kont w każdej. Najniższą liczbą obserwujących, która pozwalała na znalezienie się w rankingu dysponowała Aleksandra Kalinowska, czyli Dyrektor ds. komunikacji i marketingu Legii Warszawa. W zestawieniu na 86. miejscu został sklasyfikowany dziennikarz Goal.pl – Przemek Langier, którego znacie m.in. z wywiadów i vlogów.

W drugiej części na 69. miejscu jest Marcin Ryszka, który do redakcji Goal.pl dołączył w maju 2022 roku. Znacie go m.in. z programu Studio Reymonta na naszym kanale YouTube. Zawodowo oprócz dziennikarstwa jest pracownikiem AGH oraz prezesem fundacji Nie Widząc Przeszkód.

W czołowej 50. polskiego Twittera zajmującego się piłką nożna jest Damian Smyk, który gościł w wielu programach dotyczących polskiej piłki na antenie Canal+, TVP Sport, WTK, Radia Poznań, Weszło, Kanału Sportowego i innych.

Na 42. miejscu znalazł się Michał Zachodny, który od 2021 roku pracuje przy Bundeslidze, Premier League i europejskich pucharach w roli eksperta, komentatora i analityka. Na pewno słyszeliście o jego książce pt. “Polska Myśl Szkoleniowa” oraz o podcastach “Zachodny do tablicy”.

Wśród 25 największych kont na Twitterze znajdziemy uwielbianych przez widzów kanału Goal.pl na YouTube Tetryków, czyli Leszka Milewskiego i Jakuba Olkiewicza.

Największe konto na Twitterze należy do byłego prezesa PZPN – Zbigniewa Bońka, który zgromadził prawie 1.3 mln obserwujących. Na pozycji wicelidera znajduje się Krzysztof Stanowski, który niedługo zainauguruje nowy projekt – Kanał Zero. Prawdopodobnie za kilka-kilkanaście tygodni zostanie drugą osobą z poniższej listy, która przekroczy milion obserwujących. Na kolejnych miejscach są jego byli wspólnicy z Kanału Sportowego, czyli Mateusz Borek i Michał Pol. Do najlepszej piątki załapał się także Roman Kołtoń z Polsatu Sport, który prowadzi także kanał Prawda Futbolu.

W najbliższy wtorek 30.01.2024 o godzinie 11:00 odbędzie się darmowy webinar pt. “Dekalog sponsora i sponsorowanego”, który poprowadzi Marcin Szczupak, Dyrektor Badań i Rozwoju Biznesu partnera naszego medialnego cyklu – PSMM Monitoring & More.