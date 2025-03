Legia fatalnie punktuje w tym roku. Grozi jej katastrofa

Tomasz Jastrzebowski / Foto Olimpik / PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

Legia daleko od pucharów

Podopieczni Goncalo Feio w 2025 roku rozegrali osiem meczów w Ekstraklasie. Wygrali tylko dwa – z Puszczą Niepołomice i Śląskiem Wrocław, a więc ekipami z dołu ligowej tabeli. W pozostałych sześciu starciach Legia Warszawa sięgnęła po zaledwie trzy punkty, wywalczone dzięki trzem remisom, w tym piątkowemu z Pogonią Szczecin.

Chociaż stołeczna ekipa może pochwalić się znakomitymi wynikami w Lidze Konferencji Europy i awansem do półfinału Pucharu Polski, to porażka w Ekstraklasie może okazać się kluczowa dla losów nie tylko trwającego, ale także następnego sezonu. Legia walczy o udział w europejskich rozgrywkach, a to – już teraz – może osiągnąć tylko dzięki… zwycięstwu w LKE lub sukcesowi w PP.

Zobacz WIDEO: Co najbardziej swędzi kibiców Legii?

Po 26 meczach legioniści mają na koncie 41 punktów, a do podium tracą już aż dziewięć punktów. Pogoń po bezbramkowym remisie zdołała utrzymać przewagę trzech oczek i plasuje się na 4. miejscu. Goncalo Feio walczy o wygraną w Europie lub na Stadionie Narodowym – jeżeli Legia nie zakończy sezonu z jednym trofeum, jej sytuacja sportowo-finansowa może okazać się wprost fatalna.