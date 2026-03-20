Lechia w potężnych tarapatach. Największe gwiazdy opuszczą mecz z Pogonią

Lechia Gdańsk walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Do meczu z Pogonią Szczecin przystąpi poważnie osłabiona. Nie zagrają bowiem Tomas Bobcek oraz Camilo Mena - przekazał Karolina Jaskulska.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Lechia bez gwiazdorskiego duetu. Wielki problem przed meczem z Pogonią

Lechia Gdańsk uwikłana jest w tym sezonie w walkę o utrzymanie. Choć na ogół jej mecze świetnie się ogląda, na jej trudną sytuację w tabeli wpływa słaby początek rozgrywek oraz kara w postaci odjęcia pięciu punktów nałożona jeszcze przed startem kampanii. Obecnie ekipa Johna Carvera znajduje się tuż nad strefą spadkową, mając dwa „oczka” przewagi nad zagrożoną Legią Warszawa.

W ten weekend Lechia chce się zrehabilitować po zeszłotygodniowej porażce z GKS-em Katowice. W sobotę zagra przed własną publicznością z Pogonią Szczecin. O zwycięstwo będzie jednak bardzo trudno z dwóch powodów – Portowcy w ostatnich tygodniach znacząco się poprawili i wygrywają mecz za meczem, a do tego gdańszczanie nie będą mogli skorzystać z dwóch największych gwiazd ofensywy.

Przeciwko Pogoni nie zagrają zarówno Tomas Bobcek, jak i Camilo Mena. To olbrzymi cios dla Carvera oraz całej drużyny. Bobcek jest oczywiście najlepszym strzelcem Lechii i całej Ekstraklasy, a Mena motorem napędowym jej ataków. W sumie uzbierali dla niej w tym sezonie 17 bramek oraz 13 asyst.

Camilo Mena i Tomas Bobcek na pewno nie zagrają w meczu z Pogonią. #LGDPOG #BetonowyTwitter — Karolina Jaskulska (@k_jaskulska) March 20, 2026

Mecz Lechii z Pogonią odbędzie się w sobotę 21 marca o godzinie 17:30. W przypadku zwycięstwa Portowcy wskoczą, przynajmniej tymczasowo, do pierwszej piątki Ekstraklasy.