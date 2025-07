Lechia sprowadza nowego bramkarza. Jest bardzo blisko klubu

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: John Carver

Lechia sprowadzi nowego bramkarza

Lechia Gdańsk ma przed sobą w tym sezonie bardzo trudne zadanie. Piłkarze Johna Carvera znów będą walczyć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie i wydaje się, że w tym roku może to być trudniejsze niż jeszcze w poprzedniej kampanii. A trzeba powiedzieć, że już wówczas zadanie to nie było proste. Po dwóch pierwszych kolejkach w nowych rozgrywkach zespół z Trójmiasta na koncie ma -5 punktów, bowiem został ukarany przez PZPN za problemy finansowe.

W dotychczasowych meczach zespół przegrał dwukrotnie; z Górnikiem Zabrze oraz Lechem Poznań. Tym samym władze klubu decydują się na kolejne wzmocnienia, aby podnieść jakość w zespole. Według informacji przekazanych przez Tomasza Galińskiego z „WP Sportowe Fakty”, nowym graczem Lechii zostanie Muhamed Sahinović. Bośniacki bramkarz oglądał mecz z Kolejorzem z wysokości trybun.

Muhamed Sahinović to golkiper Rakowa Częstochowa, który w barwach Medalików do tej pory rozegrał jeden mecz. 21-latek na koncie ma jednak kilkadziesiąt spotkań w barwach FK Sarajevo oraz kilkanaście w dla słowackiego zespołu Zemplin Michalovce. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

