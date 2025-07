Legia Warszawa finalizuje transfer reprezentanta Polski. Jest porozumienie

SOPA Images Limited / ALamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Legia sprowadzi Damiana Szymańskiego

Legia Warszawa szuka kolejnych wzmocnień i nie ma się co dziwić, dotychczasowe mecze stołecznego klubu pokazały, że w drużynie jeszcze wiele pracy, aby styl był taki, jakiego oczekują kibice. W czterech dotychczasowych meczach Edwarda Iordanescu, Legia pod jego wodzą wygrała trzykrotnie, a raz padł remis. Prawdziwe zadanie czeka ich jednak w PKO Ekstraklasie, gdzie Wojskowi muszą powalczyć o mistrzostwo kraju.

Do tej konieczne są wzmocnienia, a z tym w ostatnim czasie jest problem. Sytuacja jednak ma przyśpieszyć. Według informacji przekazanych przez greckiego dziennikarz George Tsarouchasa z „Athlosnews”, Legia Warszawa jest bardzo blisko transferu Damiana Szymańskiego. Środkowy pomocnik AEK-u Ateny jakiś czas temu otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu klubu i wiele wskazuje na to, że trafi do Warszawy. Doszło już bowiem do porozumienia pomiędzy stronami, a w najbliższych dniach mają odbyć się testy medyczne.

W minionym sezonie Damian Szymański rozegrał łącznie dla zespołu ze stolicy Grecji 34 mecze, w których zdobył trzy gole. Łącznie dla AEK-u ma 190 występów oraz 11 goli i 12 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro. Jego obecna umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. 30-latek dla reprezentacji Polski rozegrał 18 spotkań.

