Lechia Gdańsk przedłuży kontrakt z liderem? Rozmowy już się rozpoczęły

Lechia Gdańsk radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze i spokojnie może myśleć obudowie kadry na przyszły sezon. Rifet Kapić, a więc liderem zespołu rozpoczął już rozmowy ws. przedłużenia kontraktu, o czym powiedział piłkarz w rozmowie z "WP Sportowe Fakty:.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia zatrzyma kapitana na kolejne sezony?

Lechia Gdańsk rok 2026 rozpoczęła od wręcz sensacyjnego zwycięstwa nad Lechem Poznań. Piłkarze z Trójmiasta pokonali Kolejorza w wyjazdowej rywalizacji aż 3:1. To wynik, którego mało kto, a być może wręcz nikt, nie mógł się spodziewać. Gdańszczanie przecież mają walczyć o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, a piłkarze ze stolicy Wielkopolski o awans do eliminacji europejskich pucharów.

Niemniej dobra forma zespołu Johna Carvera na starcie rundy jest faktem i można nastawiać się na fakt, że uda się im zrealizować cel jeszcze ze sporą nawiązką. To pozwala myśleć już o budowie kadry na przyszły sezon. Chodzi m.in. o przedłużenie umowy Rifeta Kapicia, która wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku, ale piłkarz jest na tyle ważny dla drużyny, że już teraz rozpoczęto rozmowy. Powiedział o nich sam kapitan Gdańszczan w rozmowie z Tomaszem Galińskim z „WP Sportowe Fakty”.

– Był pierwszy kontakt. Raczej luźne rozmowy, pierwsze zapytanie. Rozmawiamy, ale jeszcze nie wiem, co się wydarzy. Podoba mi się Gdańsk jako miasto i Lechia jako klub. Jestem szanowany przez ludzi, ja i moja rodzina dobrze się tu czujemy, jednak decyzja nie należy wyłącznie do mnie. Chciałbym grać dalej w Lechii, ale jest za wcześnie, by wyrokować – powiedział środkowy pomocnik i kapitan Lechii w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

Zobacz także: Falstart Lecha Poznań! Wielki triumf Lechii [WIDEO]