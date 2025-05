Lechia Gdańsk ma trzy dni. To musi zrobić

Lechia Gdańsk sportowo wywalczyła utrzymanie w Ekstraklasie, ale teraz walczy o pozytywną decyzję Komisji Licencyjnej. Błażej Łukaszewski ujawnia warunki, które do piątku musą spełnić Biało-Zieloni.

Piotr Matusewicz / PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk - Korona Kielce

Lechia zna warunki

Podopieczni Johna Carvera zrobili swoje – w pięciu ostatnich meczach Lechia Gdańsk wywalczyła 12 punktów i zdołała wspiąć się na 14. lokatę. Rywale nie utrudniali zadania Biało-Zielonym – z Ekstraklasą pożegnały się Stal Mielec, Śląsk Wrocław i Puszcza Niepołomice. Jednak o tym, czy ekipie z Polsat Plus Arena uda się utrzyma w krajowej elicie, zadecyduje Komisja Licencyjna PZPN.

Lechia nie otrzymała licencji na grę na najwyższym poziomie, ale postanowiła się odwołać od tej decyzji i czeka na ostateczne rozstrzygnięcie. Błażej Łukaszewski zdradził szczegóły tego procesu.

– Do piątku Lechia Gdańsk ma opłacić zaległe płatności względem drużyny (marzec, kwiecień), co jest ściśle związane z otrzymaniem licencji na nowy sezon. Komisja Licencyjna chce mieć pewność, że zaległości za ten okres są uregulowane, co urealni prognozę finansową na nowy sezon. Klub i Komisja odbyli dzisiaj w tej sprawie długą rozmowę – napisał dziennikarz Canal+ Sport.

Oficjalny komunikat w tej sprawie opublikował PZPN. Tak brzmi jego treść:

– Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN w związku z dostarczeniem przez przedstawicieli klubu nowych dokumentów i informacji, zawiesiła posiedzenie w celu weryfikacji przedstawionych dokumentów do piątku 16 maja 2025 roku. W dniu 16 maja br. Komisja Odwoławcza wyda ostateczną decyzję.

Wszystko wskazuje na to, że mimo ogromnych problemów finansowych, Lechia jednak pozostanie w Ekstraklasie. Mimo spodziewanego pozytywnego rozstrzygnięcia kibice gdańszczan mają nadzieję, że Paolo Urfer postanowi sprzedać klub.