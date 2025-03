Piłkarze Lechii Gdańsk zrzucają się po 100 złotych miesięcznie na paliwo do autokaru, aby mogli jeździec na mecze przekazał Piotr Potępa z iGol.pl. To szczyt kabaretu w uniwersum PKO Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Piłkarze Lechii zrzucają się na autokar

Lechia Gdańsk to taki klub, który ma wiele problemów na wiele poziomach. Jeśli nie jest się kibicem tego zespołu, to czasami można się nawet zaśmiać z tego, co wyprawia się w strukturach drużyny z Trójmiasta. Wieczne, przewlekłe problemy finansowe, odbierane i przywracane licencje, dziwne zachowania Paolo Urfera i do tego fatalna sytuacja w ligowej tabeli.

To jednak nic przy tym, co dzisiaj obiegło media. Piotr Potępa, dziennikarz serwisu “iGol.pl” poinformował bowiem, że piłkarze Lechii Gdańsk muszą zrzucać się miesięcznie po 100 złotych na, uwaga… paliwo do klubowego autokaru. Gdyby nie to, nie mogli by oni rozgrywać wyjazdowych spotkań, bowiem pieniądze idą także na busa na sprzęt wożony wraz z zespołem. To więc bez cienia wątpliwości jedna z najdziwniejszych akcji w ostatnich latach w uniwersum PKO Ekstraklasy.

Lechia obecnie zajmuje 17. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Zespół beniaminka ligi do tej pory uzbierał raptem 21 oczek i pomimo dobrego startu rundy wiosennej w ostatnich trzech meczach zdobył zero punktów. Do bezpiecznej pozycji gdańszczanie tracą jednak tylko jeden punkt.

