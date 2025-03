Lech Poznań rozmawiał z reprezentantem Polski. Sensacyjny transfer już latem?!

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen, Lech Poznań

Lech Poznań rozmawiał z Arkadiuszem Recą

Lech Poznań doskonale radzi sobie w tym sezonie. Poza pojedynczymi wpadkami zespołu Nielsa Frederiksena zespół Kolejorza spisuje się na tyle dobrze, że jest głównym faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski. Jeśli to oczywiście by się udało, to klub ze stolicy Wielkopolski czekają zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów, a to wywołuje konieczność solidnych wzmocnień.

Jedną z pozycji, które w Lechu warto rozważyć pod względem nowych nabytków jest lewa strona boiska. Wydaje się, że tam ktoś nowy mógłby wnieść sporo świeżości oraz jakości. I jak się okazuje, władze Kolejorza interesują się już potencjalnym graczem na tę pozycję. Lech Poznań rozmawia bowiem z Arkadiuszem Recą ws. powrotu byłego reprezentanta Polski do PKO Ekstraklasy. Powiedział o tym on sam w rozmowie z “Przeglądem Sportowym Onet”.

WIDEO: Czy Daniel Myśliwiec to dobry trener?

– Wiem, że menedżer rozmawiał z polskimi klubami i w tym gronie był także Lech Poznań. Będę chciał za jakiś czas wrócić do Polski, więc cieszę się, że jest jakieś zainteresowanie – powiedział Arkadiusz Reca dla “Przeglądu Sportowego Onet”. 29-latek dodał jednak także, że chciałby zagrać jeszcze w Serie A. – Jeżeli będzie taka możliwość, to będę chciał pozostać w klubie. Bardzo chciałbym wrócić ze Spezią do Serie A i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.

Arkadiusz Reca w tym sezonie rozegrał dla włoskiej Spezii 23 mecze i zanotował dwie asysty. Lewy obrońca bądź też wahadłowy w sumie na koncie ma 113 meczy w Serie A, oraz 65 spotkań w PKO Ekstraklasie. Kilkadziesiąt razy wystąpił także w Serie B. W reprezentacji Polski Reca miał okazję głównie grać za kadencji Jerzego Brzęczka, uzbierał 15 gier.

