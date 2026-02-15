Lechia błyszczy też bez Bobcka! Szalony mecz z Motorem [WIDEO]

Lechia Gdańsk wywozi z Lublina komplet punktów. W niedzielę ograła Motor 3-2, a bohaterem spotkania został Camilo Mena, który ustrzelił dublet.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Camilo Mena

Mena zastąpił Bobcka. Triumf Lechii w Lublinie

Lechia Gdańsk przyjechała w niedzielę do Lublina bez swojego najlepszego piłkarza. Tomas Bobcek został zmuszony do jednomeczowej pauzy z uwagi na nadmiar żółtych kartek. Stanowiło to z kolei szansę dla Motoru, aby pokonać osłabionego rywala i oddalić się od strefy spadkowej.

Mecz toczył się w trudnych warunkach atmosferycznych, co wpłynęło też bezpośrednio na stan murawy. Bardzo szybko wykorzystał to Bartosz Wolski – już w 12. minucie posłał strzał po ziemi, zaskakując bramkarza Lechii. Szczęście piłkarzy Motoru nie trwało długo, bowiem cztery minuty później do wyrównania doprowadził Camilo Mena.

𝐂𝐈𝐎𝐒 𝐙𝐀 𝐂𝐈𝐎𝐒! 🤜💥🤛 Bartosz Wolski dał gospodarzom prowadzenie, ale Lechia szybko odpowiedziała golem Camilo Meny!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/mMFquqfgh5 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 15, 2026

W lepszych humorach na przerwę schodzili goście, którzy w 37. minucie objęli prowadzenie. Po dośrodkowaniu Matusa Vojtko bardzo precyzyjnym strzałem głową popisał się Tomasz Neugebauer. Zaraz po zmianie stron ponownie do głosu doszli gospodarze. Zagraną wzdłuż linii bramkowej piłkę niefortunnie przeciął Matej Rodin, pakując ją do własnej siatki.

Mamy wyrównanie na początku drugiej połowy! Matej Rodin wpakował piłkę do własnej siatki! 😬



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/0320OsK3GF — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 15, 2026

Wydawało się, że to zdarzenie podetnie nieco skrzydła zawodnikom Lechii. Mecz w dalszym ciągu był jednak zacięty, pełen sytuacji dla obu ekip. W 74. minucie dublet ustrzelił Mena – wykorzystując rzut karny po faulu Karola Czubaka.

Było to ostatnie trafienie w tym spotkaniu. Lechia mogła jeszcze podwyższyć prowadzenie, ale nie wykorzystała żadnej z dogodnych sytuacji. Motor w końcówce nie był natomiast w stanie poważnie zagrozić gościom.