Lech z dobrymi wieściami. Dwóch graczy wraca do treningów

Lech Poznań od początku sezonu zmaga się z licznymi kontuzjami. Teraz jednak do treningów z zespołem wrócili Robert Gumny oraz Radosław Murawski, o czym poinformował serwis "KKSLech.com".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Robert Gumny i Radosław Murawski w treningu

Lech Poznań z całą pewnością nie może zaliczyć początku tego sezonu do zbyt przesadnie udanych. Wszystko bowiem za sprawą, że choć startowali oni od eliminacji Ligi Mistrzów, to udało się zakwalifikować – tylko, albo aż – do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Oznacza to, że kolejny sezon z rzędu mistrz Polski spędzi poza tymi elitarnymi rozgrywkami.

Niemniej również w PKO Ekstraklasie Kolejorz ma swoje problemy, bowiem do tej pory na koncie zespołu jest raptem 10 punktów, co daje pozycję numer 8. w ligowej stawce. Duża w tym słabym początku sezonu 2025/26 oczywiście zasługa licznych kontuzji, która od startu rozgrywek, a nawet i przygotowań, towarzyszą Lechowi. Teraz jednak dobre informacje w tej sprawie przekazał serwis „KKSLech.com”. Według informacji, do treningów z zespołem wrócił bowiem Robert Gumny oraz Radosław Murawski.

Szczególnie powrót do zdrowia i treningów pomocnika może cieszyć fanów Lecha Poznań. W tym sezonie nie miał on bowiem szansy zagrać, a w minionej kampanii był kluczową postacią mistrzowskiego składu. Z kolei Robert Gumny wrócił do klubu latem, ale w meczu z Crveną zvezdą Belgard doznał kontuzji w pierwszych minutach rywalizacji.

