Lech wpadł na nietypowy pomysł. Pusta ławka w meczu z Lechią

Lech Poznań w sobotę wieczorem zmierzy się z Lechią Gdańsk. Ze względu na złe warunki atmosferyczne, rezerwowi zamiast na ławce będą siedzieć w szatni - informuje Radosław Laudański.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech zostawi rezerwowych w szatni w meczu z Lechią

Lech Poznań w sobotę wieczorem rozpocznie grę w rundzie wiosennej PKO BP Ekstraklasy. Wiosna jest tylko w nazwie, ponieważ w Polsce od dłuższego czasu panują ujemne temperatury. Ze względu na złe warunki atmosferyczne rozważane było nawet odwołanie kolejki. Ostatecznie podjęto decyzję, że wszystkie spotkania odbędą się według zaplanowanego wcześniej terminarza.

Piłkarze muszą więc grać w trudnych warunkach. Łatwego zadania nie mają także kibice, którzy muszą wytrzymać prawie dwie godziny na trybunach. Na niecodzienny pomysł, jak zapobiec problemowi z niskim temperaturami wpadł Lech Poznań przed meczem z Lechią Gdańsk.

Jak poinformował Radosław Laudański, sztab szkoleniowy Lecha Poznań podjął decyzję, że ławka rezerwowych w starciu z Lechią będzie pusta. Nie oznacza to jednak, że Niels Frederiksen nie będzie miał do dyspozycji żadnego zmiennika. Rezerwowi pozostaną w szatni. Natomiast rozgrzewka, jak również wywiady przed i pomeczowe odbędą się wewnątrz stadionu.

Po pierwszej części sezonu Kolejorz zajmuje 8. miejsce w tabeli z dorobkiem 26 punktów. Lechia plasuje się na 14. miejscu, mając na swoim koncie 20 punktów. Jesienią w bezpośrednim starciu lepszy był Lech Poznań, wygrywając (4:3).