Lech Poznań zwyciężył w hicie Ekstraklasy. Frederiksen zachwycony

Lech Poznań ograł Zagłębie Lubin w hitowym meczu Ekstraklasy. Niels Frederiksen nie ukrywał radości po końcowym gwizdku. - Mogę dziś chwalić moich zawodników, bo ich występ był świetny - przyznał.

Lech triumfuje w Lubinie

Lech Poznań wrócił w niedzielę na zwycięską ścieżkę. Piłkarze Kolejorza pokonali na wyjeździe Zagłębie Lubin (1:0) w hicie 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy i awansowali na drugie miejsce w tabeli. Jedyną bramkę w spotkaniu rozegranym na Dolnym Śląsku zdobył kapitan Poznaniaków Mikael Ishak. Dla napastnika było to już 13. trafienie w obecnym sezonie ligowym.

Zwycięstwo Lecha jest tym cenniejsze, że gospodarze przed własną publicznością spisywali się w tym sezonie bardzo solidnie i rzadko tracili punkty. Po spotkaniu zadowolenia z postawy swojej drużyny nie krył trener Kolejorza Niels Frederiksen.

– To było naprawdę ważne zwycięstwo i bardzo dobry występ mojej drużyny. Należy pamiętać, że Zagłębie tylko raz przegrało na swoim stadionie. Dodatkowo w czwartek toczyliśmy trudny bój w Lidze Konferencji – oznajmił Duńczyk, którego cytuje serwis lechpoznan.pl.

– Biorąc to wszystko pod uwagę, to dla nas było to szalenie ważne zwycięstwo. Jestem niezwykle zadowolony i mogę dziś chwalić moich zawodników, bo ich występ był dzisiaj świetny. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności i to, że to było ciężkie starcie, to musimy być zadowoleni z tego rezultatu – dodał.

Zawodników Lecha już w czwartek czeka rewanżowe spotkanie w Krakowie z Szachtarem Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji. W pierwszym pojedynku mistrz Polski przegrał z ukraińską drużyną (1:3).