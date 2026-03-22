Lech Poznań pokonał Termalikę Bruk-Bet Nieciecza
W drugim niedzielnym spotkaniu 26. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zobaczyliśmy w akcji Lecha Poznań. Tego dnia podopieczni Nielsa Frederiksena mierzyli się przed własną publicznością z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza. Kolejorz podchodził do tego meczu po odpadnięciu z Ligi Konferencji Europy, natomiast goście jako ostatnia drużyna w tabeli.
Różnica między zespołami była widoczna gołym okiem już od pierwszej minuty. Strzelanie w 33. minucie rozpoczął Leo Bengtsson. Następne chwile były bardzo zabójcze w wykonaniu Lecha Poznań, który do przerwy zgromadził trzy trafienia. Do siatki trafił ponownie Leo Bengtsson, a także Ali Gholizadeh.
Przewaga z pierwszej połowa sprawiła, że Lech Poznań nie musiał już forsować tempa. Podopieczni Nielsa Frederiksena bardzo ostrożnie podeszli do drugiej części meczu. W 65. minucie zostali tym skarceni, ponieważ na listę strzelców wpisał się Gabriel Isik.
Ostatnie słowo w tym meczu należało jednak do gospodarzy, którzy w 87. minucie ustalili wynik starcia za sprawą Taofeeka Ismaheela.
Lech Poznań dzięki tej wygranej wskoczył na pozycję lidera PKO Ekstraklasy. W kolejnym meczu Kolejorz zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Termalica Bruk-Bet Nieciecza natomiast zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice.
Lech Poznań – Termalica Bruk-Bet Nieciecza 4:1
Bengtsson (33′, 36′), Gholizadeh (38′), Ismaheel (87′) – Isik (65′)