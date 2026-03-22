Lech Poznań w niedzielne popołudnie podejmował Termalikę Bruk-Bet Nieciecza. Mecz PKO Ekstraklasy zakończył się pewnym triumfem Kolejorza (3:1), który tym samym wskoczył na pozycję lidera ligi.

PressFocus Na zdjęciu: Ali Gholizadeh oraz Wojciech Mońka

W drugim niedzielnym spotkaniu 26. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zobaczyliśmy w akcji Lecha Poznań. Tego dnia podopieczni Nielsa Frederiksena mierzyli się przed własną publicznością z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza. Kolejorz podchodził do tego meczu po odpadnięciu z Ligi Konferencji Europy, natomiast goście jako ostatnia drużyna w tabeli.

Różnica między zespołami była widoczna gołym okiem już od pierwszej minuty. Strzelanie w 33. minucie rozpoczął Leo Bengtsson. Następne chwile były bardzo zabójcze w wykonaniu Lecha Poznań, który do przerwy zgromadził trzy trafienia. Do siatki trafił ponownie Leo Bengtsson, a także Ali Gholizadeh.

Dublet Bengtssona! 🔥



Lech podkręca tempo w walce o tytuł! 💪



📺 Mecz trwa w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/CC4qEmHJoT — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 22, 2026

Lech się bawi! 🔥



Ali Gholizadeh podwyższa na 3:0! ⚽



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/DGgT5FfM9B — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 22, 2026

Przewaga z pierwszej połowa sprawiła, że Lech Poznań nie musiał już forsować tempa. Podopieczni Nielsa Frederiksena bardzo ostrożnie podeszli do drugiej części meczu. W 65. minucie zostali tym skarceni, ponieważ na listę strzelców wpisał się Gabriel Isik.

Goście walczą w Poznaniu! Gabriel Isik dostał "odrobinę" za dużo miejsca od obrony Lecha 👀



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/jUlkfZVRXL — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 22, 2026

Ostatnie słowo w tym meczu należało jednak do gospodarzy, którzy w 87. minucie ustalili wynik starcia za sprawą Taofeeka Ismaheela.

Lech Poznań dzięki tej wygranej wskoczył na pozycję lidera PKO Ekstraklasy. W kolejnym meczu Kolejorz zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Termalica Bruk-Bet Nieciecza natomiast zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice.

Lech Poznań – Termalica Bruk-Bet Nieciecza 4:1

Bengtsson (33′, 36′), Gholizadeh (38′), Ismaheel (87′) – Isik (65′)