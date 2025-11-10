Lech Poznań stracił kluczowego zawodnika. Wiadomo, kiedy wróci

Lech Poznań zagrał w Gdyni bez Mikaela Ishaka, który nabawił się urazu. Niels Frederiksen ujawnił, kiedy szwedzki napastnik będzie do jego dyspozycji.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Kontuzja Mikaela Ishaka, Frederiksen ujawnia datę powrotu

Lech Poznań poniósł wyjazdową porażkę w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy z Arką Gdynia (1:3). Choć mistrzowie Polski prowadzili w Trójmieście do przerwy po golu Pablo Rodrigueza, hat-trick Edu Espai zapewnił gospodarzom ważne trzy punkty. Po meczu trener Niels Frederiksen przyznał, że nie obawia się o swoją przyszłość w klubie.

W kadrze Lecha zabrakło Mikaela Ishaka, który w poprzednim spotkaniu z Rayo Vallecano (2:3) w Lidze Konferencji spędził na boisku 60 minut. Podczas konferencji prasowej Frederiksen odniósł się do sytuacji związanej z urazem szwedzkiego napastnika.

– Mikael Ishak? Nie ma groźnego urazu, będzie dostępny po przerwie reprezentacyjnej, ale dziś musieliśmy go oszczędzić, żeby nie stało się coś gorszego – stwierdził duński szkoleniowiec, który prowadzi poznaniaków od początku sezonu 2024/25.

Ishak jest kapitanem drużyny i w tym sezonie imponuje formą. Szwed zdobył już 15 bramek we wszystkich rozgrywkach i zanotował cztery asysty w 22 meczach. Jego brak w wyjazdowym meczu z Arką był wyraźnie odczuwalny, a porażka w Trójmieście pokazuje, jak istotnym ogniwem w zespole jest lider ofensywy Kolejorza.

32-latek jest związany z Bułgarską od lipca 2020 roku, a jego umowa wygasa w czerwcu 2027 roku. Lech po listopadowej przerwie reprezentacyjnej zagra u siebie z Radomiakiem Radom.