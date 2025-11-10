Lech Poznań zwolni trenera? Frederiksen: nie boję się o przyszłość

Lech Poznań znów rozczarował i przegrał z Arką Gdynia 1-3. Nad Nielsem Frederiksenem zbierają się czarne chmury, a sam trener zabrał głos na temat ewentualnego zwolnienia.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Frederiksen na wylocie? Lech nie myśli o zwolnieniu

Lech Poznań nie przypomina obecnie drużyny, która kilka miesięcy temu sięgnęła po mistrzostwo Polski. Obecnie zawodzi na wszystkich frontach, a po ostatnim słabszym okresie mocno oddaliła się kwestia obrony tytułu. W niedzielę Kolejorz również musiał uznać wyższość rywala, tym razem przegrywając na wyjeździe z Arką Gdynia 1-3. To kolejny mecz, który potwierdza, że problem jest poważny.

Kibice domagają się rozstania z Nielsem Frederiksenem, który wyraźnie się pogubił. Zapytany o ewentualne zwolnienie po przegranej z Arką trener przyznał, że się tego nie obawia. Ma natomiast świadomość, że jest to prawdopodobne rozwiązanie.

– Nie boję się o swoją przyszłość, ale głupio byłoby gdybym powiedział coś innego. (…) Często tworzymy więcej sytuacji od przeciwnika i brakuje nam skuteczności. Uważam, że zasłużyliśmy na większą liczbę punktów. Oczywiście nie ma co ukrywać, że ten brak skuteczności to nasz nieprzyjaciel – przekazał szkoleniowiec Lecha.

W Poznaniu obawy są coraz większe, ale to nie jest jeszcze moment, aby bić na alarm. Dawid Dobrasz z redakcji Meczyki.pl twierdzi, że nie ma tematu zwolnienia Frederiksena, a do zmian powinno dojść najwcześniej podczas zimowej przerwy. Oczywiście istnieje szansa, że Lech w najbliższych tygodniach poprawi wyniki, a Duńczyk zachowa posadę.