Lech Poznań rozstanie się ze skrzydłowym. Mistrz Polski dopina transfer

Lech Poznań wypożyczy Kornela Lismana do Polonii Warszawa - informuje Dawid Dobrasz z Meczyki.pl. Skrzydłowy jest o krok od transferu do stołecznego klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Kornel Lisman bliski wypożyczenia do Polonii Warszawa

Lech Poznań zapewnił sobie awans do 1/16 finału Ligi Konferencji. W rundzie wiosennej mistrz Polski zmierzy się z Shkendiją Tetowo lub KuPS Kuopio. Z kolei jesień w PKO BP Ekstraklasie okazała się rozczarowująca. Kolejorz zajmuje obecnie 8. miejsce z dorobkiem 26 punktów. Już 31 stycznia piłkarze Nielsa Frederiksena podejmą Lechię Gdańsk w ramach 19. kolejki.

Według portalu Meczyki.pl, wszystko wskazuje na to, że Kornel Lisman zimą zostanie wypożyczony z Lecha do Polonii Warszawa na drugą część sezonu. Czarne Koszule plasują się obecnie na 9. miejscu w Betclic 1. Lidze i liczą na powrót do najwyższego szczebla rozgrywek po 13 latach.

19-letni skrzydłowy w pierwszej części sezonu rozegrał 20 meczów dla poznańskiego klubu. W Ekstraklasie zaliczył jedną asystę, natomiast w eliminacjach Ligi Europy wpisał się na listę strzelców w starciu z belgijskim KRC Genk.

Ze względu na sporą konkurencję w linii pomocy Lisman nie ma szans na regularne występy w pierwszym zespole. Lech zdecyduje się na wypożyczenie skrzydłowego na zaplecze Ekstraklasy. Będzie to najlepsze rozwiązaniem dla jego rozwoju. Kontrakt zawodnika pochodzącego ze Szczecina obowiązuje do czerwca 2028 roku.