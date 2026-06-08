Manchester City nie poddaje się w walce o Elliota Andersona. Szykuje kolejną ofertę za gwiazdę Premier League. Pierwsza została odrzucona przez Nottingham Forest.

fot. PA Images Na zdjęciu: Elliot Anderson

Anderson wymarzonym celem Manchesteru City. Będzie nowa oferta

Manchester City ustalił za priorytet na to lato wzmocnienie środka pola. W obliczu odejście Bernardo Silvy oraz niepewnej przyszłości Rodriego przynajmniej jeden transfer do tej formacji to obowiązek. Na szczycie listy życzeń znajduje się nazwisko Elliota Andersona. Na jego transfer naciskał już Pep Guardiola – po jego odejściu nic się nie zmienia, bowiem Obywatele dalej uważają go za idealnego kandydata.

Nottingham Forest ma świadomość, jak wielkim zainteresowaniem na rynku cieszy się reprezentant Anglii. Walczy o niego nie tylko Manchester City, bowiem to również Manchester United czy Arsenal. Z tego względu wyczekuje kolejnych ofert z nadzieją na potężnym zarobek. Do tej pory media sugerowały, że wycena Andersona sięga 100 milionów euro.

Manchester City złożył już jedną ofertę, ale została ona odrzucona. Nie odstrasza to giganta, który przygotowuje kolejną, poprawioną. Być może tym razem Nottingham Forest ulegnie.

🚨🔵 Manchester City are preparing a new official bid to be sent soon to Nottingham Forest for Elliot Anderson.#MCFC confident to get the deal done after leading the race for months, since March.



Man United still keen but City ahead & optimistic.



🎥 https://t.co/MVgRxG2Iac pic.twitter.com/AoBKJiFts4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026

Niewykluczone, że Nottingham Forest poczeka z tym tematem do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw świata. Anderson znalazł się na liście powołanych przez Thomasa Tuchela i wystąpi dla reprezentacji Anglii. Jego dobra gra może sprawić, że klub zarobi na nim jeszcze więcej.

Anderson w minionym sezonie rozegrał 50 spotkań, notując w nich cztery bramki oraz pięć asyst.