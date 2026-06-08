Szwarga łączony z Rakowem i Legią. „Liczyłem na ten temat”

15:47, 8. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Weszło.com

Dawid Szwarga pod koniec poprzedniego sezonu rozstał się z Arką Gdynia. Aktualnie pozostaje bez klubu. Do niedawna był łączony z posadą trenera Rakowa Częstochowa. W wywiadzie dla Weszło.com ujawnia, co działo się w tym temacie.

Dawid Szwarga
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fot. Dziurek - Sport / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Szwarga chciał wrócić do Rakowa

Dawid Szwarga pod koniec marca pożegnał się z Arką Gdynia. Nie dotrwał do końca sezonu, natomiast nie został zwolniony – był to rezultat obopólnej decyzji o zakończeniu współpracy. Drużynę po Szwardze przejął Dariusz Banasik, który nie podołał temu wyzwaniu i spadł z Ekstraklasy.

Obecnie Szwarga pozostaje na trenerskim bezrobociu. Po odejściu z Arki złożył wizytę w Legii Warszawa, gdzie z bliska przyglądał się pracy sztabu szkoleniowego. W wywiadzie dla Weszło.com przyznaje jednak, że nie ma tematu ponownego dołączenia do Marka Papszuna jako asystent.

– Takiej opcji na tę chwilę nie ma. Chciałem zobaczyć z zewnątrz, z boku, funkcjonowanie drużyny, sztabu. To, jak trener wykorzystuje możliwości infrastrukturalne Legii, bo w Rakowie były one troszeczkę inne. Nie traktowałem tego wyjazdu jako szukania pracy, po prostu rozwój i chęć spotkania starych znajomych.

Szwarga liczył natomiast na powrót do Częstochowy. Zanim Raków zdecydował o zatrzymaniu Dawida Kroczka na przyszły sezon, sondowany był temat angażu właśnie 35-latka. Ten ujawnia, że Michał Świerczewski ostatecznie postanowił inaczej.

– Rekrutacja była bardzo szczegółowa, jak zwykle u Michała Świerczewskiego. Kibicuję Dawidowi Kroczkowi. Uważam, że zrobił świetną robotę w ostatnich czterech meczach. Dał dobry impuls zespołowi, wpłynął na chłopaków i poszli w dobrym kierunku, więc po prostu na to zasługiwał. Na pewno liczyłem na ten temat, bo Raków ma duży potencjał, daje trenerowi dużo narzędzi, które pozwalają się realizować i osiągać wyniki. I po prostu zwyczajna ambicja, bo mam poczucie, że mogę Rakowowi coś jeszcze dać, że ten pierwszy okres nie był do końca udany i chciałem zrobić wszystko, żeby poprawić swoje rezultaty – wytłumaczył Szwarga dla Weszło.com.

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