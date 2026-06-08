Man United nie zapomniał o pomocniku Brighton. Jest gotów zapłacić 70 mln funtów

15:53, 8. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Sully Talkz

Carlos Baleba nadal znajduje się na celowniku Manchesteru United. Klub z Old Trafford jest gotowy zapłacić za niego 70 milionów funtów, choć Brighton & Hove Albion oczkuje jeszcze większej kwoty - donosi profil Sully Talkz.

Carlos Baleba
Obserwuj nas w
Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Carlos Baleba

Carlos Baleba wciąż pożądany przez Manchester United

Manchester United podczas letniego okienka transferowego zamierza sprowadzić co najmniej jednego nowego pomocnika. Ma to bezpośredni związek z potwierdzonym już odejściem Casemiro, który nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu. Niewykluczone również, że z zespołem Czerwonych Diabłów pożegna się Manuel Ugarte, którego przyszłość na Old Trafford pozostaje niepewna. W tej sytuacji angielski klub będzie zmuszony do poważnego wzmocnienia drugiej linii przed startem nowego sezonu.

Z przeprowadzką do Manchesteru United od dłuższego czasu łączony jest Carlos Baleba. Choć w ostatnich tygodniach temat potencjalnego transferu 22-letniego pomocnika nieco ucichł, zainteresowanie ze strony angielskiego giganta wciąż pozostaje aktualne.

Jak informuje profil „Sully Talkz”, Czerwone Diabły są gotowe przeznaczyć na jego zakup od 50 do 70 milionów funtów. Brighton & Hove Albion oczekuje jednak kwoty sięgającej nawet 90-100 milionów funtów. Ewentualne naciski samego zawodnika mogą jednak pomóc obu klubom w osiągnięciu porozumienia.

Szesnastokrotny reprezentant Kamerunu trafił do ekipy Mew z Lille w 2023 roku i bardzo szybko wyrósł na jedną z kluczowych postaci zespołu. Mierzący 179 centymetrów pomocnik imponuje dynamiką, siłą fizyczną oraz skutecznością w odbiorze piłki. W minionej kampanii rozegrał 35 spotkań, a jego obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów funtów, aczkolwiek Brighton liczy na znacznie wyższy zysk ze sprzedaży swojego piłkarza.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości