Man United nie zapomniał o pomocniku Brighton. Jest gotów zapłacić 70 mln funtów

Carlos Baleba nadal znajduje się na celowniku Manchesteru United. Klub z Old Trafford jest gotowy zapłacić za niego 70 milionów funtów, choć Brighton & Hove Albion oczkuje jeszcze większej kwoty - donosi profil Sully Talkz.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Carlos Baleba

Carlos Baleba wciąż pożądany przez Manchester United

Manchester United podczas letniego okienka transferowego zamierza sprowadzić co najmniej jednego nowego pomocnika. Ma to bezpośredni związek z potwierdzonym już odejściem Casemiro, który nie zdecydował się na przedłużenie wygasającego kontraktu. Niewykluczone również, że z zespołem Czerwonych Diabłów pożegna się Manuel Ugarte, którego przyszłość na Old Trafford pozostaje niepewna. W tej sytuacji angielski klub będzie zmuszony do poważnego wzmocnienia drugiej linii przed startem nowego sezonu.

Z przeprowadzką do Manchesteru United od dłuższego czasu łączony jest Carlos Baleba. Choć w ostatnich tygodniach temat potencjalnego transferu 22-letniego pomocnika nieco ucichł, zainteresowanie ze strony angielskiego giganta wciąż pozostaje aktualne.

Jak informuje profil „Sully Talkz”, Czerwone Diabły są gotowe przeznaczyć na jego zakup od 50 do 70 milionów funtów. Brighton & Hove Albion oczekuje jednak kwoty sięgającej nawet 90-100 milionów funtów. Ewentualne naciski samego zawodnika mogą jednak pomóc obu klubom w osiągnięciu porozumienia.

Szesnastokrotny reprezentant Kamerunu trafił do ekipy Mew z Lille w 2023 roku i bardzo szybko wyrósł na jedną z kluczowych postaci zespołu. Mierzący 179 centymetrów pomocnik imponuje dynamiką, siłą fizyczną oraz skutecznością w odbiorze piłki. W minionej kampanii rozegrał 35 spotkań, a jego obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów funtów, aczkolwiek Brighton liczy na znacznie wyższy zysk ze sprzedaży swojego piłkarza.