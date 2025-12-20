Lech Poznań pożegna dwóch piłkarzy. Mistrz Polski szykuje porządki

Lech Poznań zimą zrobi porządki w kadrze. Jak donosi Sportowy-poznan.pl, Ian Hoffmann oraz Bryan Fiabema mają opuścić szeregi klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Ian Hoffmann i Bryan Fiabema na wylocie z Lecha

Lech Poznań zakończył rundę jesienną na ósmym miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz pozostaje jednak w grze w europejskich pucharach. Wiosną będzie rywalizował w fazie play-off Ligi Konferencji. Potencjalnymi rywalami mistrzów Polski są Shkendija Tetowo lub KuPS Kuopio.

Zimą przy Bułgarskiej zapowiadają się jednak istotne zmiany kadrowe. Jak informuje portal Sportowy-poznan.pl, Lech nie wiąże przyszłości z Bryanem Fiabemą oraz Ianem Hoffmannem. 22-letni Norweg trafił do Poznania rok temu z rezerw Realu Sociedad.

Napastnik nie zdołał jednak na stałe przebić się do pierwszego składu. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 19 spotkań, w których zdobył dwie bramki. W Polsce ma problemy z regularną grą, dlatego będzie zmuszony poszukać nowego otoczenia.

Z klubem ma się również pożegnać 24-letni Hoffmann. Amerykanin na początku tego roku został wypożyczony do norweskiego Kristiansund. Na początku zimowego okresu przygotowawczego ma wrócić do Poznania, jednak najprawdopodobniej tylko na krótko. Lech będzie szukał mu nowego klubu. Kontrakt Hoffmanna z Kolejorzem obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Poznaniacy na początku przyszłego roku zagrają z Lechią Gdańsk w ramach 19. kolejki Ekstraklasy. Z kolei w ćwierćfinale SS Pucharu Polski zmierzą się z Górnikiem Zabrze.