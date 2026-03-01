Lech Poznań osłabiony w meczu z Widzewem. Dwa zawieszenia

Lech Poznań za tydzień w weekend zmierzy się z Widzewem Łódź. W kadrze meczowej nie znajdzie się dwóch zawodników. Ze względu na zawieszenie pauzować będą Antoni Kozubal i Antonio Milić.

Lech Poznań ma za sobą mecz z Rakowem Częstochowa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Po szalonych dziewięćdziesięciu minutach podopieczni Nielsa Frederiksena okazali się minimalnie lepsi. W doliczonym czasie gry bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Yannick Agnero. Ostatecznie Poznańska Lokomotywa pokonała Medalików (4:3).

W nadchodzącym tygodniu Kolejorz będzie mieć napięty terminarz. Najpierw czeka ich rywalizacja z Górnikiem Zabrze w Pucharze Polski (4 marca). Kilka dni później w hicie 24. kolejki Ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Już wiadomo, że dwóch graczy nie zagra z powodu zawieszenia za nadmiar żółtych kartek. W starciu z Rakowem dostali czwarte napomnienie w sezonie.

Z Widzewem nie zagra Antonio Milić oraz Antoni Kozubal. Obrońca zobaczył żółtą kartkę w 71. minucie. Wcześniej otrzymywał karę indywidualną w spotkaniach z Legią Warszawa, Motorem Lublin i Piastem Gliwice. Z kolei młodzieżowy reprezentant Polski dostał kartkę minutę przed Chorwatem. Wcześniej był napominany w starciach z Widzewem Łódź, Rakowem Częstochowa i GKS-em Katowice.

Niels Frederiksen będzie musiał znaleźć dla nich zastępstwo, co nie będzie takie łatwe. Zarówno Milić, jak i Kozubal to kluczowi piłkarze wyjściowego składu. Chorwacki stoper zagrał w 20 z 23 meczów w Ekstraklasie, zaś Polak w 22 z 23 spotkań.

