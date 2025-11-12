Lech będzie z nim znacznie mocniejszy. Lider bliski powrotu do gry

Lech Poznań przekazał dobre wieści - do zdrowia wraca jeden z najlepszych piłkarzy, czyli Ali Gholizadeh. W tym sezonie skrzydłowy rozegrał tylko cztery mecze.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Ali Gholizadeh

Gholizadeh wkrótce wzmocni Lecha

Lech Poznań w tym sezonie zawodzi na całej linii. Notuje mizerne wyniki nie tylko na krajowym podwórku, ale też w europejskich pucharach. Po czternastu ligowych kolejkach zajmuje w tabeli Ekstraklasy dopiero ósme miejsce, a cztery ostatnie mecze to trzy remisy oraz jedna porażka. Słabo wygląda to też w Lidze Konferencji, gdzie Kolejorz ma za sobą przegrane z Lincoln Red Imps oraz Rayo Vallecano. Wśród kibiców coraz więcej głosów o konieczności zwolnienia Nielsa Frederiksena, ale klub nie podejmuje pochopnych decyzji.

W obozie Lecha wciąż panuje wiara, że sytuacja jest do odratowania. Niewykluczone, że decydujący okaże się powrót kontuzjowanych, z których Frederiksen od dawna nie może korzystać. Coraz bliżej powrotu na boisko jest Ali Gholizadeh, w sprawie którego poznaniacy przekazali nowe wieści. Podczas przerwy reprezentacyjnej ma trenować z drugą drużyną Kolejorza, a od przyszłego tygodnia wznowi zajęcia z resztą zespołu mistrza Polski.

Kolejnym krokiem jest oczywiście powołanie do kadry meczowej i występ na murawie. Gholizadeh w tym sezonie zaliczył tylko cztery spotkania, a po raz ostatni kibice mogli podziwiać jego popisy 6 sierpnia. Później przeszedł zabieg, który wyeliminował go z gry na kilka miesięcy. Rehabilitacja przebiega zgodnie z planem, a zawodnik czuje się już bardzo dobrze.