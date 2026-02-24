Kto wygra Ekstraklasę? Kowalczyk wskazał dwóch faworytów

10:30, 24. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Weszło

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok są faworytami do zdobycia mistrzostwa Polski w tym sezonie - uważa Wojciech Kowalczyk. Na kanale Weszło były piłkarz stwierdził, że obie drużyny grają najlepszą piłkę w PKO BP Ekstraklasie.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: PKO Ekstraklasa

Lech lub Jagiellonia. Oni są faworytami do tytułu – uważa Kowalczyk

PKO BP Ekstraklasa jest w tym sezonie najbardziej wyrównana od lat, jeśli chodzi o różnicę punktowe w tabeli pomiędzy drużynami. Potwierdza to między innymi fakt, że po rundzie jesiennej ostatnią drużynę w lidze od lidera rozgrywek dzieliło jedynie 11 punktów.

Walka o mistrzostwo Polski zapowiada się niezwykle emocjonująco. Na ten moment pomiędzy pierwszą a siódmą drużyną w tabeli jest różnica czterech oczek. Co więcej, na pozycjach gwarantujących awans do europejskich pucharów ciągle zachodzą zmiany. W programie „Liga Minus” na kanale Weszło były reprezentant Polski, Wojciech Kowalczyk zdradził, kto jest jego faworytem w wyścigu o tytuł.

W tym momencie o mistrzostwo, powiedzmy sobie szczerze, Lech walczy już tylko z Jagiellonią. Tylko że ta walka po czwartku może być zdecydowanie na korzyść Jagiellonii. Dla nich to będzie pykanko raz w tygodniu, plus pamiętajmy o meczu zaległym. A Lechowi zaraz wskakuje jeszcze Puchar Polski, oni się już nie mogą zatrzymać do przerwy reprezentacyjnej – powiedział Wojciech Kowalczyk.

Zobaczymy, jak to wytrzymają. Jeżeli nie będzie urazów, to czeka nas fajna walka tych dwóch zespołów. Wolałbym zresztą, żeby to jedna z tych drużyn zdobyła tytuł, ponieważ najlepiej grają w piłkę nożną. Reszta męczy taką bułę, że nie zasługują na tytuł – dodał w programie „Liga Minus” na kanale Weszło.

Jagiellonia Białystok po rozegraniu dwudziestu jeden meczów plasuje się na 1. miejscu z dorobkiem 37 punktów. Lech Poznań ma o jedno spotkanie rozegrane więcej i zajmuje 3. miejsce z dorobkiem 35 punktów.

